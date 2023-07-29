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В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над девочкой - РИА Новости, 29.07.2023
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15:28 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/nasilie-1887073232.html
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над девочкой
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над девочкой - РИА Новости, 29.07.2023
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над девочкой
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, которая пропала утром в среду и нашлась вечером РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:28
2023-07-29T15:28
происшествия
здоровье - общество
россия
екатеринбург
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, которая пропала утром в среду и нашлась вечером в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда в субботу. "Ходатайство удовлетворили, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Статья 132 ("Насильственные действия сексуального характера")", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы. Как ранее сообщал журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, вечером в четверг сотрудники угрозыска полиции Екатеринбурга в ходе поисковых мероприятий нашли живой пропавшую восьмилетнюю девочку, которая не вернулась домой утром в среду. В розыске ребенка было задействовано порядка 350 сотрудников полиции и волонтеров, школьницу искали в торговых центрах, на железнодорожных станциях, детских площадках и в других возможных местах нахождения. Госпитализация найденной девочке не потребовалась, после опроса в присутствии законных представителей она отправилась домой, уточнял РИА Новости Горелых. По последним данным регионального управления СК РФ, следователи выясняли, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия.
https://ria.ru/20230709/arest-1883146862.html
https://ria.ru/20230531/nasilie-1875255824.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, екатеринбург, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над девочкой

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, которая пропала утром в среду и нашлась вечером в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда в субботу.
«
"Ходатайство удовлетворили, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Статья 132 ("Насильственные действия сексуального характера")", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Урюпинске арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми
9 июля, 20:27
Как ранее сообщал журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, вечером в четверг сотрудники угрозыска полиции Екатеринбурга в ходе поисковых мероприятий нашли живой пропавшую восьмилетнюю девочку, которая не вернулась домой утром в среду. В розыске ребенка было задействовано порядка 350 сотрудников полиции и волонтеров, школьницу искали в торговых центрах, на железнодорожных станциях, детских площадках и в других возможных местах нахождения. Госпитализация найденной девочке не потребовалась, после опроса в присутствии законных представителей она отправилась домой, уточнял РИА Новости Горелых.
По последним данным регионального управления СК РФ, следователи выясняли, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияЕкатеринбургВалерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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