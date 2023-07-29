https://ria.ru/20230729/nasilie-1887073232.html

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над девочкой

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над девочкой - РИА Новости, 29.07.2023

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над девочкой

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, которая пропала утром в среду и нашлась вечером РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:28

2023-07-29T15:28

2023-07-29T15:28

происшествия

здоровье - общество

россия

екатеринбург

валерий горелых

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, которая пропала утром в среду и нашлась вечером в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда в субботу. "Ходатайство удовлетворили, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Статья 132 ("Насильственные действия сексуального характера")", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы. Как ранее сообщал журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, вечером в четверг сотрудники угрозыска полиции Екатеринбурга в ходе поисковых мероприятий нашли живой пропавшую восьмилетнюю девочку, которая не вернулась домой утром в среду. В розыске ребенка было задействовано порядка 350 сотрудников полиции и волонтеров, школьницу искали в торговых центрах, на железнодорожных станциях, детских площадках и в других возможных местах нахождения. Госпитализация найденной девочке не потребовалась, после опроса в присутствии законных представителей она отправилась домой, уточнял РИА Новости Горелых. По последним данным регионального управления СК РФ, следователи выясняли, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия.

https://ria.ru/20230709/arest-1883146862.html

https://ria.ru/20230531/nasilie-1875255824.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, екатеринбург, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)