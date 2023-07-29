https://ria.ru/20230729/napadenie-1887021183.html

Дело о нападении на Милашину и Немова в Грозном расследуют по шести статьям

Дело о нападении на Милашину и Немова в Грозном расследуют по шести статьям - РИА Новости, 29.07.2023

Дело о нападении на Милашину и Немова в Грозном расследуют по шести статьям

Следствие по делу о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину ведется по шести статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе, по статьям РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:04

2023-07-29T06:04

2023-07-29T06:04

россия

грозный

беслан

елена милашина

рамзан кадыров

федеральная палата адвокатов рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Следствие по делу о нападении на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину ведется по шести статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе, по статьям о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и угрозам защитнику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА). Ранее сообщалось лишь о двух статьях УК РФ - причинение среднего и легкого вреда здоровью. Однако ФПА, чьи адвокаты защищают пострадавших, сообщила о расширении списка статей, наказание по которым может грозить напавшим. "Согласно уведомлениям, полученным из СУСК РФ по Чеченской Республике, в связи с нападением на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено новое уголовное дело", - сказали в ФПА. Там уточнили, что оно расследуется по статьям 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 162 (разбой), 166 (неправомерное завладение автомобилем, 296 УК РФ (угроза ... в отношении ... защитника), 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов). Помимо адвоката и журналистки потерпевшим признан водитель такси, который их вез. По словам Немова, которые цитирует ФПА, новая квалификация - редкая, но соответствует произошедшему. А предыдущая квалификация по двум статьям - следствие информации, полученной из травмпункта. "Примечательно, что следствие пошло логичным и обоснованным путем, возбудив уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против профессиональных участников – журналиста и адвоката", - огтметил Немов. Немов и Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой по делу о нападении на правоохранителя. Впоследствии их доставили в Беслан. Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, журналистка при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, а адвокат - ножевое ранение. Ранее сообщалось, что проверки в связи с нападением на Милашину и Немова проводят региональные управления СК, МВД и прокуратуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших адвоката и журналистку. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что злоумышленники пока не установлены, они передвигались на машине без номерных знаков.

https://ria.ru/20230630/prigovor-1881350458.html

https://ria.ru/20230728/arest-1886757604.html

россия

грозный

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россия, грозный, беслан, елена милашина, рамзан кадыров, федеральная палата адвокатов рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия