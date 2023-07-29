https://ria.ru/20230729/most-1887018295.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 29.07.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T04:15
2023-07-29T04:15
2023-07-29T04:18
крымский мост
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение временно закрывали второй раз за ночь в субботу в 03.04 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
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крымский мост, следственный комитет россии (ск рф), россия
Крымский мост, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили