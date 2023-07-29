https://ria.ru/20230729/most-1887010534.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 29.07.2023

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T00:53

2023-07-29T00:53

2023-07-29T00:56

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение было временно закрыто в пятницу в 23.34 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://realty.ria.ru/20230725/most-1886204522.html

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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)