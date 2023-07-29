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Собянин сообщил о начале тестирования инноваций для комфортной среды - РИА Новости, 29.07.2023
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11:15 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/moskva-1887039899.html
Собянин сообщил о начале тестирования инноваций для комфортной среды
Собянин сообщил о начале тестирования инноваций для комфортной среды - РИА Новости, 29.07.2023
Собянин сообщил о начале тестирования инноваций для комфортной среды
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале тестирования инноваций для комфортной городской среды в столице. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:15
2023-07-29T11:15
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале тестирования инноваций для комфортной городской среды в столице. "Инновации для комфортной городской среды начали тестировать в столице. "Умные" скамейки оснащены солнечными батареями — получаемой энергии достаточно для работы встроенного Wi-Fi роутера, осветительных ламп вечером и ночью, а также USB-разъёмов для зарядки гаджетов. Кашпо с подогревом решает проблему гибели хвойных растений в городе. Зимой сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и даëт растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива", - написал он на странице в "ВКонтакте". Отмечается, что эти разработки уже пробуют в двух школах города в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений Агентства инноваций Москвы.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин сообщил о начале тестирования инноваций для комфортной среды

Мэр Москвы Собянин: в столице протестируют инновации для комфортной городской среды

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМэр Москвы Собянин
Мэр Москвы Собянин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мэр Москвы Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале тестирования инноваций для комфортной городской среды в столице.
"Инновации для комфортной городской среды начали тестировать в столице. "Умные" скамейки оснащены солнечными батареями — получаемой энергии достаточно для работы встроенного Wi-Fi роутера, осветительных ламп вечером и ночью, а также USB-разъёмов для зарядки гаджетов. Кашпо с подогревом решает проблему гибели хвойных растений в городе. Зимой сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и даëт растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива", - написал он на странице в "ВКонтакте".
Отмечается, что эти разработки уже пробуют в двух школах города в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений Агентства инноваций Москвы.
Пятиэтажные жилые дома в районе Камушки в Москве, включенные в программу реновации. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.06.2017
Власти Москвы рассказали о среде комфорт-класса и реновации
2 июня 2017, 09:57
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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