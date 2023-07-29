https://ria.ru/20230729/moshenniki-1886866905.html

Эксперты рассказали о трех самых популярных способах обмана туристов в Сети

Эксперты рассказали о трех самых популярных способах обмана туристов в Сети - РИА Новости, 29.07.2023

Эксперты рассказали о трех самых популярных способах обмана туристов в Сети

Злоумышленники активизируются в разгар сезона отпусков, и в России в основном преобладают три вектора онлайн-мошенничества – при бронировании авиабилетов и... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T03:57

2023-07-29T03:57

2023-07-29T03:57

туризм

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лаборатория касперского

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туризм

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Злоумышленники активизируются в разгар сезона отпусков, и в России в основном преобладают три вектора онлайн-мошенничества – при бронировании авиабилетов и размещения, а также при прохождении опросов, рассказали РИА Новости эксперты "Лаборатории Касперского" и группы компаний "Мантера".Говоря о мошенничестве с билетами эксперты отметили, что видят множество поддельных страниц, имитирующих сайты разных авиакомпаний и агрегаторов по подбору авиабилетов. "Некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию. Однако настоящих билетов посетители фальшивых ресурсов не увидят. Цель злоумышленников – украсть деньги и использовать чужие личные данные, например, чтобы продать их в даркнете", – сообщается в исследовании.Эксперты отмечают, что один из распространенных способов мошенничества касается поиска жилья – поддельные интернет-предложения об аренде квартир и апартаментов. "Мошенники создают привлекательные объявления на популярных платформах, заманивая путешественников красивыми фотографиями и низкими ценами. Однако после бронирования и отправки платежа окажется, что авторы вовсе не те, за кого себя выдают", – сообщили они.Отмечается, что ещё один вид мошенничества с жильем связан с бронированием гостиниц, когда злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие настоящие отельные."Часто на таких сайтах пользователям предлагается войти в систему с данными от уже имеющихся аккаунтов. Это позволяет мошенникам получить несанкционированный доступ к учетным записям жертв в социальных сетях или электронной почте. В результате таким образом они крадут личные данные", – заявили эксперты.Помимо этого имеет место и мошенничество с опросами, когда создаются спам-страницы или рассылаются электронные письма, в которых предлагают пройти опрос на тему путешествий за вознаграждение. Эксперты отмечают, что в таких схемах расчет делается на желание людей получить легкие деньги или какой-либо подарок. Но нацелены они на сбор личных данных: имени, фамилии, адреса, номера телефона, финансовых сведений."Вознаграждения же жертвы этой схемы не получают, а информация, которой они поделились с мошенниками, может быть использована, например, для кражи личных данных или денег. Кроме того, в конце опроса обычно предлагается поделиться информацией с друзьями, чтобы и они могли получить приз, то есть злоумышленники используют жертв еще и для дальнейшего распространения мошеннических ресурсов", – говорится в исследовании.

https://ria.ru/20230727/keniya-1886698411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, лаборатория касперского, отдых в россии, технологии, туризм, мошенники, мошенничество