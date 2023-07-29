https://ria.ru/20230729/monument-1887110245.html

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать"

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать" - РИА Новости, 29.07.2023

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать"

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", заявил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T20:31

2023-07-29T20:31

2023-07-29T21:09

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", заявил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. "У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", — рассказал он в интервью "Украинскому радио".Савчук выразил надежду, что Министерство культуры утвердит решение ученого совета накануне Дня независимости Украины. Это событие отмечают в стране 24 августа. Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, население высказалось за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса, такое решение поддержали 85 процентов проголосовавших.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году. Тогда киевские власти приняли закон о "декоммунизации". В последнее время украинское правительство начало борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html

https://ria.ru/20230704/dennezavisimosti-1882264068.html

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в мире, украина, александр ткаченко (протоиерей), киев, россия, сергей лавров