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Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили
Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили - РИА Новости, 29.07.2023
Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили
Проезжая часть на внутренней стороне девятого километра МКАД в Москве, где столкнулись грузовик и две легковушки, освобождена, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:04
2023-07-29T18:04
2023-07-29T18:04
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проезжая часть на внутренней стороне девятого километра МКАД в Москве, где столкнулись грузовик и две легковушки, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 9-го километра МКАД в Москве, движение на данном участке затруднено. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили
Внутреннюю сторону МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили