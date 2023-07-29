https://ria.ru/20230729/mkad-1887093818.html

Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили

Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили - РИА Новости, 29.07.2023

Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили

Проезжая часть на внутренней стороне девятого километра МКАД в Москве, где столкнулись грузовик и две легковушки, освобождена, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:04

2023-07-29T18:04

2023-07-29T18:04

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проезжая часть на внутренней стороне девятого километра МКАД в Москве, где столкнулись грузовик и две легковушки, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 9-го километра МКАД в Москве, движение на данном участке затруднено. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто