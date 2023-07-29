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Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили - РИА Новости, 29.07.2023
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18:04 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/mkad-1887093818.html
Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили
Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили - РИА Новости, 29.07.2023
Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили
Проезжая часть на внутренней стороне девятого километра МКАД в Москве, где столкнулись грузовик и две легковушки, освобождена, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:04
2023-07-29T18:04
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проезжая часть на внутренней стороне девятого километра МКАД в Москве, где столкнулись грузовик и две легковушки, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 9-го километра МКАД в Москве, движение на данном участке затруднено. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Проезжую часть МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили

Внутреннюю сторону МКАД, где столкнулись грузовик и две легковушки, освободили

© Дептранс. ОперативноДТП с участием трех машин на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Кадр камеры видеонаблюдения
ДТП с участием трех машин на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Кадр камеры видеонаблюдения
© Дептранс. Оперативно
ДТП с участием трех машин на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Кадр камеры видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проезжая часть на внутренней стороне девятого километра МКАД в Москве, где столкнулись грузовик и две легковушки, освобождена, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 9-го километра МКАД в Москве, движение на данном участке затруднено.
«
"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.
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