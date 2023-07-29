https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html

Эксперт рассказал об использовании ИИ для анализа данных в медицине

Эксперт рассказал об использовании ИИ для анализа данных в медицине - РИА Новости, 29.07.2023

Эксперт рассказал об использовании ИИ для анализа данных в медицине

Использование искусственного интеллекта в медицине для анализа данных позволит предупреждать развитие заболеваний, а также предотвращать эпидемии неинфекционных РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T09:41

2023-07-29T09:41

2023-07-29T09:41

технологии

россия

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НОВОСИБИРСК, 29 июл - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в медицине для анализа данных позволит предупреждать развитие заболеваний, а также предотвращать эпидемии неинфекционных заболеваний, например, диабета, таким мнением с РИА Новости поделился соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet (Хелснет), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков. "Во многом благодаря цифровизации, развитию носимых гаджетов, считывающих показатели здоровья, рынок превентивной медицины уверенно растет. Немаловажную роль в этом процессе играет внедрение ИИ. С его помощью можно будет строить предиктивную аналитику, предупреждать развитие заболеваний, а в более глобальном масштабе - предотвращать эпидемии неинфекционных заболеваний, таких как диабет", - сказал Чудаков в кулуарах трека "Человек плюс" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". Он объяснил, что изучение генома, геном, ДНК и РНК позволило выяснить, что большинство неинфекционных заболеваний, которые сейчас разрослись до масштабов эпидемии можно было бы предотвратить путем корректировки образа жизни. К ним относятся сахарный диабет второго типа, атеросклероз, некоторые онкологические и аутоиммунные заболевания. По мнению эксперта, к 2035 году превентивный подход займет половину медицинского рынка. Факторами, которые усугубляют развитие подобных заболеваний, также относятся экология, питание, основанное на легких углеводах, а также электромагнитные излучения от гаджетов. Они оказывают токсическое влияние на геном и могут спровоцировать болезни, которые проявятся у самого человека через десть лет или у его родственников в следующем поколении. "Главный барьер развития превентивной медицины – недостаточная осознанность со стороны потребителей. Мы привыкли жить в парадигме реактивной медицины, когда мы обращаемся к врачу, когда болезнь уже поразила организм. Хотя развитие многих неинфекционных заболеваний можно было бы предотвратить, если бы люди правильно питались и соблюдали бы комплекс превентивных мер", - отметил эксперт. Чудаков рассказал, что подготовка нутрициологов и коучей сейчас - значимое достижение, такие специалисты могут давать персональные рекомендации и сопровождать пациента до достижения необходимого результата. По его словам, основными приверженцами такого подхода "являются молодые люди, которые уже предъявили новые требования к медицине и медсервисам, в соответствии со своими ценностями и ориентацией на здоровый образ жизни".

https://ria.ru/20230719/strategii-1885175592.html

https://ria.ru/20230719/ii-1885111515.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия