https://ria.ru/20230729/makarevich-1887037803.html
Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Макаревича*
Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Макаревича* - РИА Новости, 29.07.2023
Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Макаревича*
Роскомнадзор составил протокол в отношении музыканта Андрея Макаревича* за публикацию материалов с отсутствием маркировки иноагента, дело рассмотрит Симоновский РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:47
2023-07-29T10:47
2023-07-29T14:36
москва
россия
украина
андрей макаревич
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
машина времени
происшествия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол в отношении музыканта Андрея Макаревича* за публикацию материалов с отсутствием маркировки иноагента, дело рассмотрит Симоновский суд Москвы, следует из картотеки базы суда. Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей.В прошлом сентябре Минюст включил основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В графе об источниках финансирования указана Украина, а также упоминается "политическая деятельность". Макаревич* оспаривал это решение в Замоскворецком суде Москвы, но его иск отклонили.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230725/shtraf-1886249790.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, андрей макаревич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), машина времени, происшествия
Москва, Россия, Украина, Андрей Макаревич, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Машина времени, Происшествия
Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Макаревича*
Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Макаревича за отсутствие маркировки иноагента