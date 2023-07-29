https://ria.ru/20230729/makarevich-1887037803.html

Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Макаревича*

Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Макаревича* - РИА Новости, 29.07.2023

Суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Макаревича*

Роскомнадзор составил протокол в отношении музыканта Андрея Макаревича* за публикацию материалов с отсутствием маркировки иноагента, дело рассмотрит Симоновский РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:47

2023-07-29T10:47

2023-07-29T14:36

москва

россия

украина

андрей макаревич

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

машина времени

происшествия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол в отношении музыканта Андрея Макаревича* за публикацию материалов с отсутствием маркировки иноагента, дело рассмотрит Симоновский суд Москвы, следует из картотеки базы суда. Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей.В прошлом сентябре Минюст включил основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В графе об источниках финансирования указана Украина, а также упоминается "политическая деятельность". Макаревич* оспаривал это решение в Замоскворецком суде Москвы, но его иск отклонили.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230725/shtraf-1886249790.html

москва

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, украина, андрей макаревич, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), машина времени, происшествия