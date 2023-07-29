https://ria.ru/20230729/lukoyl-1887081440.html

Глава Гвинеи-Бисау заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче

Глава Гвинеи-Бисау заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче - РИА Новости, 29.07.2023

Глава Гвинеи-Бисау заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче

Гвинея-Бисау хотела бы видеть более активное участие российской компании "Лукойл" в нефтяном секторе африканской страны, заявил ее президент Умару Сисоко Эмбало РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:34

2023-07-29T16:34

2023-07-29T16:34

гвинея-бисау

россия

владимир путин

лукойл

в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Гвинея-Бисау хотела бы видеть более активное участие российской компании "Лукойл" в нефтяном секторе африканской страны, заявил ее президент Умару Сисоко Эмбало в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Он отметил, что "Лукойл" уже осуществляет разведку месторождений на территории страны. "Мы бы хотели, чтобы российское правительство продвигало более активное участие компании в этой области, в области нефтедобычи", - сказал Умару Сисоко Эмбало. Он также указал на особо дружественный характер отношений Гвинеи-Бисау с Россией. "Мы можете рассчитывать на нас как на надежного партнера, мы не просто друзья, мы - братья", - сказал президент африканской страны. Он добавил, что Гвинея-Бисау никогда не забудет поддержку советского народа в борьбе за независимость.

https://ria.ru/20230729/obrazovanie-1887077584.html

https://ria.ru/20230710/gvineya-1883193026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гвинея-бисау, россия, владимир путин, лукойл, в мире, форум "россия — африка"