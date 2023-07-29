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Глава Гвинеи-Бисау заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче - РИА Новости, 29.07.2023
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16:34 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/lukoyl-1887081440.html
Глава Гвинеи-Бисау заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче
Глава Гвинеи-Бисау заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче - РИА Новости, 29.07.2023
Глава Гвинеи-Бисау заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче
Гвинея-Бисау хотела бы видеть более активное участие российской компании "Лукойл" в нефтяном секторе африканской страны, заявил ее президент Умару Сисоко Эмбало РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:34
2023-07-29T16:34
гвинея-бисау
россия
владимир путин
лукойл
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Гвинея-Бисау хотела бы видеть более активное участие российской компании "Лукойл" в нефтяном секторе африканской страны, заявил ее президент Умару Сисоко Эмбало в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24". Он отметил, что "Лукойл" уже осуществляет разведку месторождений на территории страны. "Мы бы хотели, чтобы российское правительство продвигало более активное участие компании в этой области, в области нефтедобычи", - сказал Умару Сисоко Эмбало. Он также указал на особо дружественный характер отношений Гвинеи-Бисау с Россией. "Мы можете рассчитывать на нас как на надежного партнера, мы не просто друзья, мы - братья", - сказал президент африканской страны. Он добавил, что Гвинея-Бисау никогда не забудет поддержку советского народа в борьбе за независимость.
https://ria.ru/20230729/obrazovanie-1887077584.html
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гвинея-бисау, россия, владимир путин, лукойл, в мире, форум "россия — африка"
Гвинея-Бисау, Россия, Владимир Путин, ЛУКОЙЛ, В мире, Форум "Россия — Африка"
Глава Гвинеи-Бисау заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче

Президент Гвинеи-Бисау Эмбало заявил о желании большего участия "Лукойла" в добыче нефти

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Гвинея-Бисау хотела бы видеть более активное участие российской компании "Лукойл" в нефтяном секторе африканской страны, заявил ее президент Умару Сисоко Эмбало в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Он отметил, что "Лукойл" уже осуществляет разведку месторождений на территории страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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"Мы бы хотели, чтобы российское правительство продвигало более активное участие компании в этой области, в области нефтедобычи", - сказал Умару Сисоко Эмбало.
Он также указал на особо дружественный характер отношений Гвинеи-Бисау с Россией.
«
"Мы можете рассчитывать на нас как на надежного партнера, мы не просто друзья, мы - братья", - сказал президент африканской страны.
Он добавил, что Гвинея-Бисау никогда не забудет поддержку советского народа в борьбе за независимость.
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Гвинея-БисауРоссияВладимир ПутинЛУКОЙЛВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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