https://ria.ru/20230729/liven-1887087859.html

На Нижний Новгород обрушился ливень, шквалистый ветер повалил деревья

На Нижний Новгород обрушился ливень, шквалистый ветер повалил деревья - РИА Новости, 29.07.2023

На Нижний Новгород обрушился ливень, шквалистый ветер повалил деревья

Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород, шквальным ветром повалено более 40 деревьев, из-за оборванных проводов не ходят трамваи и троллейбусы, передает... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:16

2023-07-29T17:16

2023-07-29T17:19

происшествия

жкх

нижний новгород

юрий шалабаев

белинский

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород, шквальным ветром повалено более 40 деревьев, из-за оборванных проводов не ходят трамваи и троллейбусы, передает корреспондент РИА Новости. Внезапный очень сильный ливень с порывами ветра до 15-20 метров в секунду начался около 13.20 и продлился около получаса. За это время многие улицы Нижнего Новгорода оказались затоплены, порывами ветра повалило деревья на улицах Звездинка, Родионова, Ванеева. Упавшие деревья повредили провода. Повалены зонты уличных кафе. Городская ливневка на улице Белинского не справилась с потоками и стала напоминать фонтан, извергающий из себя лишнюю воду. "Поступают сигналы о поваленных сильным ветром деревьях. Предварительно: их 44. Продолжаем собирать заявки. Аварийно-спасательный отряд городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, дорожники и другие службы задействованы в работе по уборке деревьев. О подробностях сообщу", - написал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале. По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, в связи с падением деревьев временно затруднено движение автобусов ряда маршрутов, в том числе на улицах Ванеева, Родионова, Звездинка. Ремонтные и аварийные службы принимают оперативные меры для устранения затруднения движения. Крое того, из-за отсутствия напряжения в контактной сети в части Приокского района временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №13 и №31. "В связи с последствиями непогоды временно изменено движение трамваев маршрутов 417, 3 и 21. Маршрут 6 - временно движение приостановлено. Аварийные службы транспортного предприятия совместно с городскими службами устраняют повреждения для скорейшего восстановления движения", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20230729/nepogoda-1887065117.html

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происшествия, жкх, нижний новгород, юрий шалабаев, белинский, нижегородская область