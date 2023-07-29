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Число жертв схода лавины в Колумбии достигло 29 человек - РИА Новости, 29.07.2023
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02:27 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/lavina-1887014769.html
Число жертв схода лавины в Колумбии достигло 29 человек
Число жертв схода лавины в Колумбии достигло 29 человек - РИА Новости, 29.07.2023
Число жертв схода лавины в Колумбии достигло 29 человек
Колумбийские спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести в результате схода лавины в департаменте Кундинамарка - общее число жертв составило 29... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T02:27
2023-07-29T02:27
колумбия
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Колумбийские спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести в результате схода лавины в департаменте Кундинамарка - общее число жертв составило 29 человек, сообщил глава региональной пожарной службы Альваро Фарфан. "Благодаря совместной работе служб быстрого реагирования в реке Гаюрибе, в секторе Ла-Реформа было обнаружено и извлечено тело человека. Таким образом общее число найденных жертв составило 29", - написал капитан Фарфан в своем блоге в Twitter. В комментарии радиостанции La FM Фарфан заявил, что работы в зоне бедствия продолжаются, однако поисковая часть была завершена с обнаружением тела последнего пропавшего человека. Лавина, сошедшая с гор Кундинамарки 17 июля, затронула около 30 жилых домов. Ранее сообщалось о 20 погибших и 9 пропавших без вести, ещё шесть человек получили ранения и несколько десятков были эвакуированы.
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колумбия, в мире
Колумбия, В мире
Число жертв схода лавины в Колумбии достигло 29 человек

В Колумбии завершили поисковые работы после схода лавины, число жертв составило 29 человек

© NASAИзолированный горный массив на севере Колумбии
Изолированный горный массив на севере Колумбии - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© NASA
Изолированный горный массив на севере Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Колумбийские спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести в результате схода лавины в департаменте Кундинамарка - общее число жертв составило 29 человек, сообщил глава региональной пожарной службы Альваро Фарфан.
«
"Благодаря совместной работе служб быстрого реагирования в реке Гаюрибе, в секторе Ла-Реформа было обнаружено и извлечено тело человека. Таким образом общее число найденных жертв составило 29", - написал капитан Фарфан в своем блоге в Twitter.
В комментарии радиостанции La FM Фарфан заявил, что работы в зоне бедствия продолжаются, однако поисковая часть была завершена с обнаружением тела последнего пропавшего человека.
Лавина, сошедшая с гор Кундинамарки 17 июля, затронула около 30 жилых домов. Ранее сообщалось о 20 погибших и 9 пропавших без вести, ещё шесть человек получили ранения и несколько десятков были эвакуированы.
суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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