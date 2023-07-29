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В Госдуме предложили запретить куклу Барби - РИА Новости, 29.07.2023
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18:35 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/kukly-1887096225.html
В Госдуме предложили запретить куклу Барби
В Госдуме предложили запретить куклу Барби - РИА Новости, 29.07.2023
В Госдуме предложили запретить куклу Барби
Детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные для страны ценности, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:35
2023-07-29T18:35
общество
россия
мария бутина
владимир путин
госдума рф
барби
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МОСКВА, 29 июл- РИА Новости. Детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные для страны ценности, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. &quot;Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения&quot;, - сообщила Бутина.Она отметила, что при государственных заказах, например, при закупке кукол в детские сады, необходимо ориентироваться на отечественные фабрики кукол, которые изготавливают красивые игрушки с правильным посылом. По мнению Бутиной, куклы Барби компании Mattel являются двигателем ЛГБТ повестки, что недопустимо на территории России согласно принятому закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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общество, россия, мария бутина, владимир путин, госдума рф, барби
Общество, Россия, Мария Бутина, Владимир Путин, Госдума РФ, Барби
В Госдуме предложили запретить куклу Барби

Депутат Госдумы Бутина: куклы Барби пропагандируют нетрадиционные для России ценности

Кукла Барби
Кукла Барби
Кукла Барби. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл- РИА Новости. Детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные для страны ценности, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
«

"Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения", - сообщила Бутина.

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Она отметила, что при государственных заказах, например, при закупке кукол в детские сады, необходимо ориентироваться на отечественные фабрики кукол, которые изготавливают красивые игрушки с правильным посылом.
По мнению Бутиной, куклы Барби компании Mattel являются двигателем ЛГБТ повестки, что недопустимо на территории России согласно принятому закону о запрете пропаганды ЛГБТ.
Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
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ОбществоРоссияМария БутинаВладимир ПутинГосдума РФБарби
 
 
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