https://ria.ru/20230729/kukly-1887096225.html
В Госдуме предложили запретить куклу Барби
В Госдуме предложили запретить куклу Барби - РИА Новости, 29.07.2023
В Госдуме предложили запретить куклу Барби
Детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные для страны ценности, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:35
2023-07-29T18:35
2023-07-29T18:35
общество
россия
мария бутина
владимир путин
госдума рф
барби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15072/46/150724680_0:23:400:248_1920x0_80_0_0_ec67ad22ecac22a0705d1098a7a6a064.jpg
МОСКВА, 29 июл- РИА Новости. Детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные для страны ценности, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. "Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения", - сообщила Бутина.Она отметила, что при государственных заказах, например, при закупке кукол в детские сады, необходимо ориентироваться на отечественные фабрики кукол, которые изготавливают красивые игрушки с правильным посылом. По мнению Бутиной, куклы Барби компании Mattel являются двигателем ЛГБТ повестки, что недопустимо на территории России согласно принятому закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.
https://ria.ru/20230727/kino-1886702930.html
https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15072/46/150724680_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_5e11184266aa16ee128cbbc73e12e1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария бутина, владимир путин, госдума рф, барби
Общество, Россия, Мария Бутина, Владимир Путин, Госдума РФ, Барби
В Госдуме предложили запретить куклу Барби
Депутат Госдумы Бутина: куклы Барби пропагандируют нетрадиционные для России ценности