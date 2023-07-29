https://ria.ru/20230729/kukly-1887096225.html

В Госдуме предложили запретить куклу Барби

В Госдуме предложили запретить куклу Барби - РИА Новости, 29.07.2023

В Госдуме предложили запретить куклу Барби

Детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные для страны ценности, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:35

2023-07-29T18:35

2023-07-29T18:35

общество

россия

мария бутина

владимир путин

госдума рф

барби

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МОСКВА, 29 июл- РИА Новости. Детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные для страны ценности, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. "Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения", - сообщила Бутина.Она отметила, что при государственных заказах, например, при закупке кукол в детские сады, необходимо ориентироваться на отечественные фабрики кукол, которые изготавливают красивые игрушки с правильным посылом. По мнению Бутиной, куклы Барби компании Mattel являются двигателем ЛГБТ повестки, что недопустимо на территории России согласно принятому закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до миллиона. Еще жестче наказание за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом Путин неоднократно заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет.

https://ria.ru/20230727/kino-1886702930.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мария бутина, владимир путин, госдума рф, барби