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В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым - РИА Новости, 29.07.2023
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17:32 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/krym-1887090291.html
В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым
В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым - РИА Новости, 29.07.2023
В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска "обломают зубы", если попытаются организовать... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:32
2023-07-29T17:32
россия
леонид ивлев
госдума рф
оон
вооруженные силы украины
владимир путин
кирилл буданов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска "обломают зубы", если попытаются организовать вторжение в Крым. Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым. "Зубы обломают, если попытаются что-то предпринять в отношении Крыма", - сказал Ивлев. По его словам, в сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" улыбка Чеширского кота без рта и без зубов появлялась тогда, когда кота на самом деле не было. "Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями, - это Чеширский кот. А попытается зайти в Крым - будет как улыбка кота без рта и без зубов", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230729/bublik-1887072324.html
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россия, леонид ивлев, госдума рф, оон, вооруженные силы украины, владимир путин, кирилл буданов, украина, севастополь
Россия, Леонид Ивлев, Госдума РФ, ООН, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Кирилл Буданов, Украина, Севастополь
В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым

Ивлев предостерег Киев от попыток вторжения в Крым, сравнив Буданова с Чеширским котом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Леонид Ивлев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Леонид Ивлев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска "обломают зубы", если попытаются организовать вторжение в Крым.
Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым.
Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика"
Вчера, 15:18
«
"Зубы обломают, если попытаются что-то предпринять в отношении Крыма", - сказал Ивлев.
По его словам, в сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" улыбка Чеширского кота без рта и без зубов появлялась тогда, когда кота на самом деле не было.
«
"Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями, - это Чеширский кот. А попытается зайти в Крым - будет как улыбка кота без рта и без зубов", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Крыму новые угрозы Зеленского назвали "брехливым терроризмом"
27 июля, 05:56
 
РоссияЛеонид ИвлевГосдума РФООНВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКирилл БудановУкраинаСевастополь
 
 
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