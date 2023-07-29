https://ria.ru/20230729/krym-1887090291.html

В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым

В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым - РИА Новости, 29.07.2023

В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска "обломают зубы", если попытаются организовать... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:32

2023-07-29T17:32

2023-07-29T17:32

россия

леонид ивлев

госдума рф

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вооруженные силы украины

владимир путин

кирилл буданов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска "обломают зубы", если попытаются организовать вторжение в Крым. Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым. "Зубы обломают, если попытаются что-то предпринять в отношении Крыма", - сказал Ивлев. По его словам, в сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" улыбка Чеширского кота без рта и без зубов появлялась тогда, когда кота на самом деле не было. "Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями, - это Чеширский кот. А попытается зайти в Крым - будет как улыбка кота без рта и без зубов", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230729/bublik-1887072324.html

https://ria.ru/20230727/krym-1886513315.html

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россия, леонид ивлев, госдума рф, оон, вооруженные силы украины, владимир путин, кирилл буданов, украина, севастополь