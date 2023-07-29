В Госдуме заявили, что ВСУ "обломают зубы" при попытке вторжения в Крым
Ивлев предостерег Киев от попыток вторжения в Крым, сравнив Буданова с Чеширским котом
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Леонид Ивлев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Леонид Ивлев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска "обломают зубы", если попытаются организовать вторжение в Крым.
Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым.
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"Зубы обломают, если попытаются что-то предпринять в отношении Крыма", - сказал Ивлев.
По его словам, в сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" улыбка Чеширского кота без рта и без зубов появлялась тогда, когда кота на самом деле не было.
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"Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями, - это Чеширский кот. А попытается зайти в Крым - будет как улыбка кота без рта и без зубов", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".