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"Под подозрением — русские". Новый поворот в деле Джека-потрошителя - РИА Новости, 29.07.2023
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08:00 29.07.2023 (обновлено: 08:08 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/kriminal-1886680033.html
"Под подозрением — русские". Новый поворот в деле Джека-потрошителя
"Под подозрением — русские". Новый поворот в деле Джека-потрошителя - РИА Новости, 29.07.2023
"Под подозрением — русские". Новый поворот в деле Джека-потрошителя
Профессиональные детективы и любители уже 130 лет бьются над загадкой лондонского маньяка. Хотя это один из самых известных преступников за всю историю, о его... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:00
2023-07-29T08:08
лондон
восточная европа
франция
винсент ван гог
скотленд-ярд
оксфордский университет
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Профессиональные детективы и любители уже 130 лет бьются над загадкой лондонского маньяка. Хотя это один из самых известных преступников за всю историю, о его личности ничего не известно. Современные исследователи предложили новую версию — довольно убедительную.Первая зацепкаОсенью 1888-го в лондонском районе Уайтчепел и окрестностях нашли несколько изуродованных тел. Все погибшие были проститутками. Точное число жертв не установлено. По разным данным — от пяти до 15.В тот момент западный мир переживал затяжной экономический кризис. В Лондон стекались мигранты из Восточной Европы и находили пристанище в трущобах Уайтчепела. Убийства и грабежи были привычными для полицейских. Но эти преступления потрясли даже их. Убийца не только душил и перерезал жертвам горло, но и умело извлекал внутренние органы. Детективы предположили, что маньяком мог быть либо медик, либо мясник.На поиски бросили лучших в Скотленд-Ярде. А жестокие убийства быстро и надолго стали центральной темой лондонских газет.Пока продолжалось расследование, полицейские и журналисты получали сотни писем. Немало — якобы от преступника. В большинстве случаев это был злой розыгрыш или плод больного воображения. Однако одним посланием детективы заинтересовались всерьез.Автор письма, которое начиналось с обращения "Дорогой начальник", утверждал, что отрезал одной из жертв ухо. Спустя три дня обнаружили очередную растерзанную проститутку — без уха.В том же письме предполагаемый убийца назвал себя Джеком-потрошителем. Прозвище закрепилось. Автора пытались найти по почерку, но не получилось.Нити вели к известному художникуУ Скотленд-Ярда было несколько подозреваемых. В том числе некто Майкл Острог. Предположительно, русский.Одним из основных кандидатов в потрошители считали местного лекаря Фрэнсиса Тамблти, американца ирландского происхождения. Медик по образованию, он какое-то время работал в лондонских больницах, а также делал на дому нелегальные аборты. Кроме того, был женат на бывшей проститутке и однажды узнал, что супруга вернулась к прежнему занятию. По версии следствия, это и послужило триггером.Тамблти арестовали, однако серьезных улик против него не было. Через несколько дней он вышел под залог и сразу же уехал во Францию, а оттуда — в США.Убийства вскоре прекратились, но поиски продолжались еще не один год. Уже в XX столетии вокруг личности маньяка возникло множество конспирологических теорий. Например, утверждали, что преступником был писатель Льюис Кэрролл — автор "Алисы в Стране чудес". Подозревали и голландского художника Винсента Ван Гога, который в конце 1888-го как раз жил в Лондоне. Разумеется, все это ничем не подтвердилось.По следам прадедушкиНовую версию в наши дни выдвинула сотрудница Оксфордского университета Сара Бакс Хортон. Как пишет The Telegraph, в 2017-м она случайно узнала, что ее прапрапрадедушка был детективом и несколько лет занимался уайтчепельскими убийствами.Хортон изучила сотни документов из уголовного дела и пришла к выводу, что маньяк — 35-летний изготовитель сигар Хайам Хаймс. Он из тех мест, умел обращаться с ножом. При этом страдал эпилепсией, был хроническим алкоголиком и постоянным пациентом психиатрических клиник. В дорожной аварии получил серьезное повреждение головного мозга и стал крайне агрессивным. Больше всех доставалось его жене, поскольку Хаймс полагал, что та ему изменяет.Черты лица, телосложение, рост и вес полностью подходили под описание Джека-потрошителя, которое давали очевидцы. Совпадала и шаркающая походка. Дело в том, что из-за проблем с коленями Хаймс не мог полностью выпрямлять ноги. Также его левая рука не разгибалась до конца.Хортон указывает на еще одно важное обстоятельство. В начале 1889-го, когда Джек-потрошитель прекратил охоту, Хаймс в очередной раз угодил в психиатрическую клинику. Уже навсегда. Скончался там в 1913-м.Впрочем, у криминалистов, кроме косвенных данных, по сути, ничего нет. Поэтому громкое расследование по-прежнему не закрыто.
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лондон, восточная европа, франция, винсент ван гог, скотленд-ярд, оксфордский университет
Лондон, Восточная Европа, Франция, Винсент Ван Гог, Скотленд-Ярд, Оксфордский университет

"Под подозрением — русские". Новый поворот в деле Джека-потрошителя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКастет
Кастет - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Профессиональные детективы и любители уже 130 лет бьются над загадкой лондонского маньяка. Хотя это один из самых известных преступников за всю историю, о его личности ничего не известно. Современные исследователи предложили новую версию — довольно убедительную.

Первая зацепка

Осенью 1888-го в лондонском районе Уайтчепел и окрестностях нашли несколько изуродованных тел. Все погибшие были проститутками. Точное число жертв не установлено. По разным данным — от пяти до 15.
В тот момент западный мир переживал затяжной экономический кризис. В Лондон стекались мигранты из Восточной Европы и находили пристанище в трущобах Уайтчепела. Убийства и грабежи были привычными для полицейских. Но эти преступления потрясли даже их. Убийца не только душил и перерезал жертвам горло, но и умело извлекал внутренние органы. Детективы предположили, что маньяком мог быть либо медик, либо мясник.
© Public domainКарта трущоб Спиталфилдса, где проживали жертвы убийств в Уайтчепеле
Карта трущоб Спитлфилдза, где проживали жертвы убийств в Уайтчепеле
© Public domain
Карта трущоб Спиталфилдса, где проживали жертвы убийств в Уайтчепеле
На поиски бросили лучших в Скотленд-Ярде. А жестокие убийства быстро и надолго стали центральной темой лондонских газет.
Пока продолжалось расследование, полицейские и журналисты получали сотни писем. Немало — якобы от преступника. В большинстве случаев это был злой розыгрыш или плод больного воображения. Однако одним посланием детективы заинтересовались всерьез.
Автор письма, которое начиналось с обращения "Дорогой начальник", утверждал, что отрезал одной из жертв ухо. Спустя три дня обнаружили очередную растерзанную проститутку — без уха.
В том же письме предполагаемый убийца назвал себя Джеком-потрошителем. Прозвище закрепилось. Автора пытались найти по почерку, но не получилось.
© Public domainОбложка журнала Puck от 21 сентября 1889 года, художник Том Мерри
Обложка журнала Puck от 21 сентября 1889 года, художник Том Мерри
© Public domain
Обложка журнала Puck от 21 сентября 1889 года, художник Том Мерри

Нити вели к известному художнику

У Скотленд-Ярда было несколько подозреваемых. В том числе некто Майкл Острог. Предположительно, русский.
Одним из основных кандидатов в потрошители считали местного лекаря Фрэнсиса Тамблти, американца ирландского происхождения. Медик по образованию, он какое-то время работал в лондонских больницах, а также делал на дому нелегальные аборты. Кроме того, был женат на бывшей проститутке и однажды узнал, что супруга вернулась к прежнему занятию. По версии следствия, это и послужило триггером.
Тамблти арестовали, однако серьезных улик против него не было. Через несколько дней он вышел под залог и сразу же уехал во Францию, а оттуда — в США.
© Public domainНомер The Penny Illustrated Paper с иллюстрацией момента обнаружения тела Страйд, 6 октября 1888 года
6 октября 1888 года был издан номер Иллюстрированной газеты Пенни с изображением обнаружения тела Страйд
© Public domain
Номер The Penny Illustrated Paper с иллюстрацией момента обнаружения тела Страйд, 6 октября 1888 года
Убийства вскоре прекратились, но поиски продолжались еще не один год. Уже в XX столетии вокруг личности маньяка возникло множество конспирологических теорий. Например, утверждали, что преступником был писатель Льюис Кэрролл — автор "Алисы в Стране чудес". Подозревали и голландского художника Винсента Ван Гога, который в конце 1888-го как раз жил в Лондоне. Разумеется, все это ничем не подтвердилось.

По следам прадедушки

Новую версию в наши дни выдвинула сотрудница Оксфордского университета Сара Бакс Хортон. Как пишет The Telegraph, в 2017-м она случайно узнала, что ее прапрапрадедушка был детективом и несколько лет занимался уайтчепельскими убийствами.
© Public domainКомитет бдительности Ист-Энда. Подозрительный
Комитет бдительности Ист-Энда: Подозрительный
© Public domain
Комитет бдительности Ист-Энда. Подозрительный
Хортон изучила сотни документов из уголовного дела и пришла к выводу, что маньяк — 35-летний изготовитель сигар Хайам Хаймс. Он из тех мест, умел обращаться с ножом. При этом страдал эпилепсией, был хроническим алкоголиком и постоянным пациентом психиатрических клиник. В дорожной аварии получил серьезное повреждение головного мозга и стал крайне агрессивным. Больше всех доставалось его жене, поскольку Хаймс полагал, что та ему изменяет.
Черты лица, телосложение, рост и вес полностью подходили под описание Джека-потрошителя, которое давали очевидцы. Совпадала и шаркающая походка. Дело в том, что из-за проблем с коленями Хаймс не мог полностью выпрямлять ноги. Также его левая рука не разгибалась до конца.
Хортон указывает на еще одно важное обстоятельство. В начале 1889-го, когда Джек-потрошитель прекратил охоту, Хаймс в очередной раз угодил в психиатрическую клинику. Уже навсегда. Скончался там в 1913-м.
© Public domainТело Элизабет Страйд было обнаружено во дворе Датфилда, Бернер-стрит, 30 сентября 1888-го. Фото 1909 года
30 сентября 1888 года тело Элизабет Страйд было обнаружено во дворе Датфилда, Бернер-стрит, фото 1909 года
© Public domain
Тело Элизабет Страйд было обнаружено во дворе Датфилда, Бернер-стрит, 30 сентября 1888-го. Фото 1909 года
Впрочем, у криминалистов, кроме косвенных данных, по сути, ничего нет. Поэтому громкое расследование по-прежнему не закрыто.
 
ЛондонВосточная ЕвропаФранцияВинсент Ван ГогСкотленд-ЯрдОксфордский университет
 
 
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