https://ria.ru/20230729/kriminal-1886680033.html

"Под подозрением — русские". Новый поворот в деле Джека-потрошителя

"Под подозрением — русские". Новый поворот в деле Джека-потрошителя - РИА Новости, 29.07.2023

"Под подозрением — русские". Новый поворот в деле Джека-потрошителя

Профессиональные детективы и любители уже 130 лет бьются над загадкой лондонского маньяка. Хотя это один из самых известных преступников за всю историю, о его... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:00

2023-07-29T08:00

2023-07-29T08:08

лондон

восточная европа

франция

винсент ван гог

скотленд-ярд

оксфордский университет

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Профессиональные детективы и любители уже 130 лет бьются над загадкой лондонского маньяка. Хотя это один из самых известных преступников за всю историю, о его личности ничего не известно. Современные исследователи предложили новую версию — довольно убедительную.Первая зацепкаОсенью 1888-го в лондонском районе Уайтчепел и окрестностях нашли несколько изуродованных тел. Все погибшие были проститутками. Точное число жертв не установлено. По разным данным — от пяти до 15.В тот момент западный мир переживал затяжной экономический кризис. В Лондон стекались мигранты из Восточной Европы и находили пристанище в трущобах Уайтчепела. Убийства и грабежи были привычными для полицейских. Но эти преступления потрясли даже их. Убийца не только душил и перерезал жертвам горло, но и умело извлекал внутренние органы. Детективы предположили, что маньяком мог быть либо медик, либо мясник.На поиски бросили лучших в Скотленд-Ярде. А жестокие убийства быстро и надолго стали центральной темой лондонских газет.Пока продолжалось расследование, полицейские и журналисты получали сотни писем. Немало — якобы от преступника. В большинстве случаев это был злой розыгрыш или плод больного воображения. Однако одним посланием детективы заинтересовались всерьез.Автор письма, которое начиналось с обращения "Дорогой начальник", утверждал, что отрезал одной из жертв ухо. Спустя три дня обнаружили очередную растерзанную проститутку — без уха.В том же письме предполагаемый убийца назвал себя Джеком-потрошителем. Прозвище закрепилось. Автора пытались найти по почерку, но не получилось.Нити вели к известному художникуУ Скотленд-Ярда было несколько подозреваемых. В том числе некто Майкл Острог. Предположительно, русский.Одним из основных кандидатов в потрошители считали местного лекаря Фрэнсиса Тамблти, американца ирландского происхождения. Медик по образованию, он какое-то время работал в лондонских больницах, а также делал на дому нелегальные аборты. Кроме того, был женат на бывшей проститутке и однажды узнал, что супруга вернулась к прежнему занятию. По версии следствия, это и послужило триггером.Тамблти арестовали, однако серьезных улик против него не было. Через несколько дней он вышел под залог и сразу же уехал во Францию, а оттуда — в США.Убийства вскоре прекратились, но поиски продолжались еще не один год. Уже в XX столетии вокруг личности маньяка возникло множество конспирологических теорий. Например, утверждали, что преступником был писатель Льюис Кэрролл — автор "Алисы в Стране чудес". Подозревали и голландского художника Винсента Ван Гога, который в конце 1888-го как раз жил в Лондоне. Разумеется, все это ничем не подтвердилось.По следам прадедушкиНовую версию в наши дни выдвинула сотрудница Оксфордского университета Сара Бакс Хортон. Как пишет The Telegraph, в 2017-м она случайно узнала, что ее прапрапрадедушка был детективом и несколько лет занимался уайтчепельскими убийствами.Хортон изучила сотни документов из уголовного дела и пришла к выводу, что маньяк — 35-летний изготовитель сигар Хайам Хаймс. Он из тех мест, умел обращаться с ножом. При этом страдал эпилепсией, был хроническим алкоголиком и постоянным пациентом психиатрических клиник. В дорожной аварии получил серьезное повреждение головного мозга и стал крайне агрессивным. Больше всех доставалось его жене, поскольку Хаймс полагал, что та ему изменяет.Черты лица, телосложение, рост и вес полностью подходили под описание Джека-потрошителя, которое давали очевидцы. Совпадала и шаркающая походка. Дело в том, что из-за проблем с коленями Хаймс не мог полностью выпрямлять ноги. Также его левая рука не разгибалась до конца.Хортон указывает на еще одно важное обстоятельство. В начале 1889-го, когда Джек-потрошитель прекратил охоту, Хаймс в очередной раз угодил в психиатрическую клинику. Уже навсегда. Скончался там в 1913-м.Впрочем, у криминалистов, кроме косвенных данных, по сути, ничего нет. Поэтому громкое расследование по-прежнему не закрыто.

лондон

восточная европа

франция

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

лондон, восточная европа, франция, винсент ван гог, скотленд-ярд, оксфордский университет