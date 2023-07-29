https://ria.ru/20230729/kongo-1887105144.html
Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго
Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго - РИА Новости, 29.07.2023
Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго
Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго в ведущих российских вузах за счет госбюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:40
2023-07-29T19:40
2023-07-29T19:40
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
республика конго
форум "россия — африка"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго в ведущих российских вузах за счет госбюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. "Мы безусловно продолжим практику обучения конголийских студентов в ведущих российских вузах за счет госбюджета. В 2023-24 годах увеличили число государственных стипендий для Конго до 250 человек", - сказал он.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, республика конго, форум "россия — африка"
Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Республика Конго, Форум "Россия — Африка"
Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго
Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго в ведущих вузах