https://ria.ru/20230729/kongo-1887105144.html

Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго

Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго - РИА Новости, 29.07.2023

Путин: Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго

Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго в ведущих российских вузах за счет госбюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T19:40

2023-07-29T19:40

2023-07-29T19:40

россия

владимир путин

дени сассу-нгессо

республика конго

форум "россия — африка"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия продолжит практику обучения студентов из Республики Конго в ведущих российских вузах за счет госбюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. "Мы безусловно продолжим практику обучения конголийских студентов в ведущих российских вузах за счет госбюджета. В 2023-24 годах увеличили число государственных стипендий для Конго до 250 человек", - сказал он.

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

россия

республика конго

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, республика конго, форум "россия — африка"