https://ria.ru/20230729/kitay-1887021845.html

Китай призвал Японию быть осторожнее в заявлениях о военной безопасности

Китай призвал Японию быть осторожнее в заявлениях о военной безопасности - РИА Новости, 29.07.2023

Китай призвал Японию быть осторожнее в заявлениях о военной безопасности

Китай призывает Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности, заявил официальный представитель министерства обороны КНР РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:27

2023-07-29T06:27

2023-07-29T06:28

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ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китай призывает Японию проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя Белую книгу обороны Японии. В опубликованной ранее Белой книге обороны Японии, ежегодном докладе министерства обороны страны, говорится, что баланс военных сил при сравнении материкового Китая и Тайваня "стремительно склоняется" в пользу ВС КНР. Оборонное ведомства Японии впервые ужесточило риторику в отношении Китая, назвав его военное развитие "величайшим стратегическим вызовом". "(Мы призываем Японию) проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности, а также предпринимать практические действия по возвращению двусторонних отношений в нужное русло", - приводит в субботу слова Тань Кэфэя официальный аккаунт оборонного ведомства Китая в соцсети WeChat. В заявлении отмечается, что новая версия Белой книги обороны Японии придерживается ошибочного восприятия Китая и "намеренно раздувает" так называемую китайскую военную угрозу, нагнетает напряженность в регионе, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. "Китайские вооруженные силы всегда были твердой силой по поддержанию мира и стабильности во всем мире, никогда никому не бросали вызов, не говоря уже о том, чтобы кому-то угрожать", - добавил Тань Кэфэй. Япония же, по словам Тань Кэфэя, напротив, в последние годы значительно увеличивала расходы на оборону и все дальше продвигалась по пути расширения военного потенциала. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886759670.html

https://ria.ru/20230727/tayvan-1886571355.html

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япония, китай, тайвань, в мире, wechat