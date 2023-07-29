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Посольство Китая в США отреагировало на выделение Тайваню военной помощи
Посольство Китая в США отреагировало на выделение Тайваню военной помощи - РИА Новости, 29.07.2023
Посольство Китая в США отреагировало на выделение Тайваню военной помощи
Посольство Китая в Вашингтоне призывает США прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня, заявил представитель дипмиссии Лю Пэнюй. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T02:03
2023-07-29T02:03
2023-07-29T02:03
китай
сша
тайвань
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Посольство Китая в Вашингтоне призывает США прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня, заявил представитель дипмиссии Лю Пэнюй. "США должны придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике КНР-США и прекратить продавать оружие Тайваню, перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Лю Пэнюй РИА Новости. Он подчеркнул, что Китай против военных связей США и Тайваня и продажи оружия острову. Ранее США Джо Байден распорядился о выделении оборонной помощи Тайваню на 345 миллионов долларов. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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китай, сша, тайвань, джо байден, в мире
Китай, США, Тайвань, Джо Байден, В мире
Посольство Китая в США отреагировало на выделение Тайваню военной помощи
Посольство КНР в США призвало США прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня