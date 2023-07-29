Последний шанс. Американский разведчик раскрыл отчаянный ход Зеленского
Разведчик США Риттер: Зеленский начал наступление с целью убедить Запад в успехе ВСУ
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вновь начал контрнаступление ВСУ, поскольку Запад готов закончить конфликт не на условиях киевского режима, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Мы не говорим об этом публично. Мы говорим об этом в частном порядке. Мы готовим их к неизбежности завершения этого конфликта не на условиях Украины. Именно поэтому украинцы упорно продолжают наступление. Они перебрасывают войска к линии фронта, потому что им нужно убедить США, НАТО в том, что они могут одержать победу на поле боя в такой степени, чтобы продолжать поддерживать их в военном отношении", — указал он.
По его словам, западные лидеры уже смирились с тем, что Украина не может победить в конфликте с Россией, и уже говорят украинцам, чтобы они готовились к переговорам о прекращении войны на условиях Владимира Путина. Украинский лидер вновь продолжил неудачное наступление, чтобы доказать Западу, что ВСУ еще могут одержать победу на поле боя, но это невозможно, так как Россия практически уже выиграла конфликт благодаря ее мощи, утверждает эксперт.
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"Путин побеждает", — подчеркнул специалист.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Вооруженные силы Украины не смогли достичь успеха. В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.