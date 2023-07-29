https://ria.ru/20230729/khab-1887128478.html

Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня, заявил Путин

Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023

Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня, заявил Путин

Тема запуска газового хаба в Турции, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу, остается на повестке дня, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:41

2023-07-29T23:41

2023-07-29T23:41

экономика

европа

турция

владимир путин

россия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Тема запуска газового хаба в Турции, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу, остается на повестке дня, сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам. "Да, она (тема газового хаба – ред.) остается на повестке дня, но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной площадки торговой…", - отметил президент.

https://ria.ru/20230607/gaz-1876795304.html

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, турция, владимир путин, россия, форум "россия — африка"