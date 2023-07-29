https://ria.ru/20230729/kennedi-1887025976.html
Кеннеди-младшего будут травить в США, считает Захарова
Кеннеди-младшего будут травить в США, считает Захарова - РИА Новости, 29.07.2023
Кеннеди-младшего будут травить в США, считает Захарова
Кандидата в президенты США Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Соединенных Штатах после того, как он выступил за налаживание диалога на высоком уровне РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:07
2023-07-29T08:07
2023-07-29T08:07
в мире
сша
россия
роберт кеннеди
мария захарова
джон кеннеди (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Кандидата в президенты США Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Соединенных Штатах после того, как он выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они всегда начинают травить всех тех, кто высказываются не в их (американского истеблишмента - ред.) пользу. Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, "отмены", как они любят, потому что это (высказывания Кеннеди - ред.) полностью идет вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет", - ответила Захарова на вопрос об американском политике и возможных контактах двух стран после его заявлений. "Мы ни с кем не блокировали никаких отношений. Мы готовы развивать были отношения с США, много лет пытались убедить их в том, что равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны. Но, вы видите, доминирует другая там логика, логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения", - добавила Захарова. Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. Кеннеди-младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии.
https://ria.ru/20230727/ssha-1886594413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, роберт кеннеди, мария захарова, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Россия, Роберт Кеннеди, Мария Захарова, Джон Кеннеди (политик)
Кеннеди-младшего будут травить в США, считает Захарова
Захарова: Кеннеди-младшего будут травить в США после слов о налаживании диалога с Россией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Кандидата в президенты США Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Соединенных Штатах после того, как он выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они всегда начинают травить всех тех, кто высказываются не в их (американского истеблишмента - ред.) пользу. Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, "отмены", как они любят, потому что это (высказывания Кеннеди - ред.) полностью идет вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет", - ответила Захарова на вопрос об американском политике и возможных контактах двух стран после его заявлений.
Кеннеди-младший раскрыл многолетний план США против России
"Мы ни с кем не блокировали никаких отношений. Мы готовы развивать были отношения с США, много лет пытались убедить их в том, что равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны. Но, вы видите, доминирует другая там логика, логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения", - добавила Захарова.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. Кеннеди-младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди
и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом
за номинацию от Демократической партии.
Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией