https://ria.ru/20230729/kennedi-1887025976.html

Кеннеди-младшего будут травить в США, считает Захарова

Кеннеди-младшего будут травить в США, считает Захарова - РИА Новости, 29.07.2023

Кеннеди-младшего будут травить в США, считает Захарова

Кандидата в президенты США Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Соединенных Штатах после того, как он выступил за налаживание диалога на высоком уровне РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:07

2023-07-29T08:07

2023-07-29T08:07

в мире

сша

россия

роберт кеннеди

мария захарова

джон кеннеди (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Кандидата в президенты США Роберта Кеннеди подвергнут травле и критике в Соединенных Штатах после того, как он выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они всегда начинают травить всех тех, кто высказываются не в их (американского истеблишмента - ред.) пользу. Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, "отмены", как они любят, потому что это (высказывания Кеннеди - ред.) полностью идет вразрез с тем, что они декларируют на протяжении последних лет", - ответила Захарова на вопрос об американском политике и возможных контактах двух стран после его заявлений. "Мы ни с кем не блокировали никаких отношений. Мы готовы развивать были отношения с США, много лет пытались убедить их в том, что равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны. Но, вы видите, доминирует другая там логика, логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения", - добавила Захарова. Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. Кеннеди-младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и соревнуется с действующим американским лидером Джо Байденом за номинацию от Демократической партии.

https://ria.ru/20230727/ssha-1886594413.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, роберт кеннеди, мария захарова, джон кеннеди (политик)