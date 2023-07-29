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Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине - РИА Новости, 29.07.2023
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20:18 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/izolyatsiya-1887108671.html
Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине
Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине - РИА Новости, 29.07.2023
Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине
Западная пропаганда не стесняется распространять ложный тезис о том, что изолировала Россию от всего мира, написал в Twitter правозащитник и политик из США... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T20:18
2023-07-29T20:18
политика
россия
сша
абдель фаттах ас-сиси
египет
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Западная пропаганда не стесняется распространять ложный тезис о том, что изолировала Россию от всего мира, написал в Twitter правозащитник и политик из США Аджаму Барака.&quot;Американские пропагандисты, выдающие себя за журналистов, даже не пытаются скрыть свою грубую ложь. Путина изолировали от кого — от Запада? Десять процентов мирового населения, которые составляют Запад, — это не весь мир&quot;, — отметил он.Барака прикрепил к своему посту ссылку на статью CNN, в заголовке которой говорится об "изоляции Путина". Она проиллюстрирована фотографией российского лидера, который пожимает руку президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси.В среду египетский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
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политика, россия, сша, абдель фаттах ас-сиси, египет
Политика, Россия, США, Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет
Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине

Американский политик Барака: Запад не стесняется лгать об изоляции России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Западная пропаганда не стесняется распространять ложный тезис о том, что изолировала Россию от всего мира, написал в Twitter правозащитник и политик из США Аджаму Барака.
«

"Американские пропагандисты, выдающие себя за журналистов, даже не пытаются скрыть свою грубую ложь. Путина изолировали от кого — от Запада? Десять процентов мирового населения, которые составляют Запад, — это не весь мир", — отметил он.

Барака прикрепил к своему посту ссылку на статью CNN, в заголовке которой говорится об "изоляции Путина". Она проиллюстрирована фотографией российского лидера, который пожимает руку президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси.
В среду египетский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
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