https://ria.ru/20230729/izolyatsiya-1887108671.html

Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине

Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине - РИА Новости, 29.07.2023

Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине

Западная пропаганда не стесняется распространять ложный тезис о том, что изолировала Россию от всего мира, написал в Twitter правозащитник и политик из США... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T20:18

2023-07-29T20:18

2023-07-29T20:18

политика

россия

сша

абдель фаттах ас-сиси

египет

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Западная пропаганда не стесняется распространять ложный тезис о том, что изолировала Россию от всего мира, написал в Twitter правозащитник и политик из США Аджаму Барака."Американские пропагандисты, выдающие себя за журналистов, даже не пытаются скрыть свою грубую ложь. Путина изолировали от кого — от Запада? Десять процентов мирового населения, которые составляют Запад, — это не весь мир", — отметил он.Барака прикрепил к своему посту ссылку на статью CNN, в заголовке которой говорится об "изоляции Путина". Она проиллюстрирована фотографией российского лидера, который пожимает руку президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси.В среду египетский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

https://ria.ru/20230729/zakhvat-1887071212.html

россия

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политика, россия, сша, абдель фаттах ас-сиси, египет