https://ria.ru/20230729/izolyatsiya-1887108671.html
Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине
Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине - РИА Новости, 29.07.2023
Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине
Западная пропаганда не стесняется распространять ложный тезис о том, что изолировала Россию от всего мира, написал в Twitter правозащитник и политик из США... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T20:18
2023-07-29T20:18
2023-07-29T20:18
политика
россия
сша
абдель фаттах ас-сиси
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_435e4637394bf56873fbcb2a84f83e95.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Западная пропаганда не стесняется распространять ложный тезис о том, что изолировала Россию от всего мира, написал в Twitter правозащитник и политик из США Аджаму Барака."Американские пропагандисты, выдающие себя за журналистов, даже не пытаются скрыть свою грубую ложь. Путина изолировали от кого — от Запада? Десять процентов мирового населения, которые составляют Запад, — это не весь мир", — отметил он.Барака прикрепил к своему посту ссылку на статью CNN, в заголовке которой говорится об "изоляции Путина". Она проиллюстрирована фотографией российского лидера, который пожимает руку президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси.В среду египетский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
https://ria.ru/20230729/zakhvat-1887071212.html
россия
сша
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e355b8e95ab3c799e31a29b92f9619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, абдель фаттах ас-сиси, египет
Политика, Россия, США, Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет
Даже не стесняются. Политик из США разоблачил ложь Запада о Путине
Американский политик Барака: Запад не стесняется лгать об изоляции России