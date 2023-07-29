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В Новосибирской области открылся интенсив "Архипелаг 2023"
В Новосибирской области открылся интенсив "Архипелаг 2023" - РИА Новости, 29.07.2023
В Новосибирской области открылся интенсив "Архипелаг 2023"
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023", сообщает областное правительство. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:07
2023-07-29T05:07
2023-07-29T05:07
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общество
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023", сообщает областное правительство. Церемония открытия состоялась в Новосибирском государственном университете (НГУ). "Новосибирская область не раз участвовала в "Архипелаге" – в этом году уже как принимающий регион. "Архипелаг" – это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив", - сказал глава региона. Травников отметил, что за последние полтора года вызовов и ограничений исследователи, инноваторы, предприниматели и промышленники региона доказали, что способны делать "удивительные вещи в короткий период". "Но то, что в Новосибирской области такое количество предприятий, организаций с компетенциями треков "Архипелага", и основного трека – беспилотной авиации, так много организаций, которые стремятся к развитию в этих направлениях, мы узнали, только полностью погрузившись в процесс запуска "Архипелага 2023". "Архипелаг" ведет к настоящим открытиям. Поэтому я и команда Новосибирской области счастливы, что у нас есть возможность принимать такое событие", - сказал он. Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков также поприветствовал участников интенсива и поблагодарил губернатора за проведение мероприятия на территории Новосибирской области. С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023". Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. Одной из главных задач "Архипелага" станет реализация поручений президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем.
https://ria.ru/20230705/klaster-1882288495.html
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новосибирская область, россия, общество, андрей травников, дмитрий песков, новосибирский государственный университет
Новосибирская область, Россия, Общество, Андрей Травников, Дмитрий Песков, Новосибирский государственный университет
В Новосибирской области открылся интенсив "Архипелаг 2023"
Губернатор Новосибирской области Травников открыл интенсив "Архипелаг 2023"
НОВОСИБИРСК, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023", сообщает областное правительство.
Церемония открытия состоялась в Новосибирском государственном университете (НГУ
).
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"Новосибирская область не раз участвовала в "Архипелаге" – в этом году уже как принимающий регион. "Архипелаг" – это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив", - сказал глава региона.
Травников отметил, что за последние полтора года вызовов и ограничений исследователи, инноваторы, предприниматели и промышленники региона доказали, что способны делать "удивительные вещи в короткий период".
"Но то, что в Новосибирской области такое количество предприятий, организаций с компетенциями треков "Архипелага", и основного трека – беспилотной авиации, так много организаций, которые стремятся к развитию в этих направлениях, мы узнали, только полностью погрузившись в процесс запуска "Архипелага 2023". "Архипелаг" ведет к настоящим открытиям. Поэтому я и команда Новосибирской области счастливы, что у нас есть возможность принимать такое событие", - сказал он.
Специальный представитель президента РФ
по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков
также поприветствовал участников интенсива и поблагодарил губернатора за проведение мероприятия на территории Новосибирской области.
С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023". Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. Одной из главных задач "Архипелага" станет реализация поручений президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем.
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