https://ria.ru/20230729/intensiv-1887019932.html

В Новосибирской области открылся интенсив "Архипелаг 2023"

В Новосибирской области открылся интенсив "Архипелаг 2023" - РИА Новости, 29.07.2023

В Новосибирской области открылся интенсив "Архипелаг 2023"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023", сообщает областное правительство. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T05:07

2023-07-29T05:07

2023-07-29T05:07

новосибирская область

россия

общество

андрей травников

дмитрий песков

новосибирский государственный университет

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НОВОСИБИРСК, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023", сообщает областное правительство. Церемония открытия состоялась в Новосибирском государственном университете (НГУ). "Новосибирская область не раз участвовала в "Архипелаге" – в этом году уже как принимающий регион. "Архипелаг" – это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив", - сказал глава региона. Травников отметил, что за последние полтора года вызовов и ограничений исследователи, инноваторы, предприниматели и промышленники региона доказали, что способны делать "удивительные вещи в короткий период". "Но то, что в Новосибирской области такое количество предприятий, организаций с компетенциями треков "Архипелага", и основного трека – беспилотной авиации, так много организаций, которые стремятся к развитию в этих направлениях, мы узнали, только полностью погрузившись в процесс запуска "Архипелага 2023". "Архипелаг" ведет к настоящим открытиям. Поэтому я и команда Новосибирской области счастливы, что у нас есть возможность принимать такое событие", - сказал он. Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков также поприветствовал участников интенсива и поблагодарил губернатора за проведение мероприятия на территории Новосибирской области. С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023". Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. Одной из главных задач "Архипелага" станет реализация поручений президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем.

https://ria.ru/20230705/klaster-1882288495.html

https://ria.ru/20230615/novosibirsk-1878354096.html

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новосибирская область, россия, общество, андрей травников, дмитрий песков, новосибирский государственный университет