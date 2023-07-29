https://ria.ru/20230729/initsiativa-1887127090.html
Путин заявил, что некоторые положения мирной инициативы Африки реализуются
Путин заявил, что некоторые положения мирной инициативы Африки реализуются - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил, что некоторые положения мирной инициативы Африки реализуются
Некоторые положения мирной инициативы африканских стран реализуются, например, обмен пленными и вопросы гуманитарного характера, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:29
2023-07-29T23:29
2023-07-29T23:29
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африка
владимир путин
зерновая сделка
санкт-петербург
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форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Некоторые положения мирной инициативы африканских стран реализуются, например, обмен пленными и вопросы гуманитарного характера, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сама инициатива – она как любая мирная инициатива хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, так скажем, и пункты этой мирной инициативы реализуются. Они, правда, и так, и так реализуются, но, тем не менее, в этих инициативах – а там десять пунктов всего – один из этих пунктов — это обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами, решение вопроса семейного, гуманитарного характера, связанный с детьми и так далее", - сказал Путин журналистам.
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в мире, африка, владимир путин, зерновая сделка, санкт-петербург, россия, форум "россия — африка"
В мире, Африка, Владимир Путин, Зерновая сделка, Санкт-Петербург, Россия, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил, что некоторые положения мирной инициативы Африки реализуются
Путин: положения мирной инициативы Африки реализуются, например, обмен пленными