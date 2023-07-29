https://ria.ru/20230729/initsiativa-1887127090.html

Путин заявил, что некоторые положения мирной инициативы Африки реализуются

Путин заявил, что некоторые положения мирной инициативы Африки реализуются - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил, что некоторые положения мирной инициативы Африки реализуются

Некоторые положения мирной инициативы африканских стран реализуются, например, обмен пленными и вопросы гуманитарного характера, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:29

2023-07-29T23:29

2023-07-29T23:29

в мире

африка

владимир путин

зерновая сделка

санкт-петербург

россия

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887076815_0:198:3289:2048_1920x0_80_0_0_a96304161bcb5a0e960c854a60d15883.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Некоторые положения мирной инициативы африканских стран реализуются, например, обмен пленными и вопросы гуманитарного характера, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сама инициатива – она как любая мирная инициатива хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, так скажем, и пункты этой мирной инициативы реализуются. Они, правда, и так, и так реализуются, но, тем не менее, в этих инициативах – а там десять пунктов всего – один из этих пунктов — это обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами, решение вопроса семейного, гуманитарного характера, связанный с детьми и так далее", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20230729/zapad-1887125910.html

африка

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, владимир путин, зерновая сделка, санкт-петербург, россия, форум "россия — африка"