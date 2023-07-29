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Госдолг Германии перед частным сектором превысил исторический максимум
Госдолг Германии перед частным сектором превысил исторический максимум - РИА Новости, 29.07.2023
Госдолг Германии перед частным сектором превысил исторический максимум
Долг Германии в негосударственном секторе достиг рекордно высокого уровня, превысив два триллиона евро, сообщило в пятницу Федеральное статистическое ведомство... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T00:04
2023-07-29T00:04
2023-07-29T02:13
германия
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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Долг Германии в негосударственном секторе достиг рекордно высокого уровня, превысив два триллиона евро, сообщило в пятницу Федеральное статистическое ведомство Германии."К концу 2022 года общий государственный бюджет... был должен негосударственному сектору 2 368 млрд евро", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что это на 2% или 47,1 миллиардов евро больше, чем за тот же период 2021 года, что является самым высоким госдолгом за историю составления данной статистики.В пересчете на душу населения, данный долг составил 28 164 евро, что на 244 евро выше в сравнении с 2021 годом. Городами с самым высоким показателем на душу населения стали Бремен, Гамбург и Берлин.
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германия
Госдолг Германии перед частным сектором превысил исторический максимум
Долг ФРГ в негосударственном секторе достиг рекордного уровня, превысив два триллиона евро
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Долг Германии в негосударственном секторе достиг рекордно высокого уровня, превысив два триллиона евро, сообщило в пятницу Федеральное статистическое ведомство Германии.
«
"К концу 2022 года общий государственный бюджет... был должен негосударственному сектору 2 368 млрд евро", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что это на 2% или 47,1 миллиардов евро больше, чем за тот же период 2021 года, что является самым высоким госдолгом за историю составления данной статистики.
В пересчете на душу населения, данный долг составил 28 164 евро, что на 244 евро выше в сравнении с 2021 годом. Городами с самым высоким показателем на душу населения стали Бремен, Гамбург и Берлин.
Сингапур и США стали лидерами по госдолгу на душу населения в 2022 году