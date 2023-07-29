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"Сражаются яростно". Генерал ВСУ оценил тактику россиян - РИА Новости, 29.07.2023
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15:55 29.07.2023 (обновлено: 15:58 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/general-1887076682.html
"Сражаются яростно". Генерал ВСУ оценил тактику россиян
"Сражаются яростно". Генерал ВСУ оценил тактику россиян - РИА Новости, 29.07.2023
"Сражаются яростно". Генерал ВСУ оценил тактику россиян
Российские военные яростно сражаются за каждую пядь земли, заявил командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский. Его цитирует The Guardian. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:55
2023-07-29T15:58
политика
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные яростно сражаются за каждую пядь земли, заявил командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский. Его цитирует The Guardian."Противник яростно цепляется за каждый сантиметр, ведя интенсивный артиллерийский и минометный огонь", — заявил генерал.Украинская армия начала контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Президент России Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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политика, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
Политика, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
"Сражаются яростно". Генерал ВСУ оценил тактику россиян

Командующий сухопутными силами ВСУ Сырский: россияне яростно сражаются за каждый сантиметр

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные яростно сражаются за каждую пядь земли, заявил командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский. Его цитирует The Guardian.
«
"Противник яростно цепляется за каждый сантиметр, ведя интенсивный артиллерийский и минометный огонь", — заявил генерал.
Украинская армия начала контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Президент России Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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ПолитикаРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Путин
 
 
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