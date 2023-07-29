https://ria.ru/20230729/general-1887023308.html

Немецкий генерал пожаловался на Россию, помешавшую наступлению ВСУ

Немецкий генерал пожаловался на Россию, помешавшую наступлению ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023

Немецкий генерал пожаловался на Россию, помешавшую наступлению ВСУ

Разминирование является самой кровавой частью украинского контрнаступления и рушит натовские принципы военного дела, такое мнение в беседе с агентством DPA... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T07:14

2023-07-29T07:14

2023-07-29T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

александр лукашенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Разминирование является самой кровавой частью украинского контрнаступления и рушит натовские принципы военного дела, такое мнение в беседе с агентством DPA высказал глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг."Это "вскрытие" обороняемого русскими района в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей. Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную. Они часто подвергаются обстрелу противника <…>. Многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления", — заявил генерал, слова которого приводит T-online.Фрейдинг привел данные Госдепартамента США, согласно которым "потенциально заминированная площадь" на Украине равна примерно половине территории всей Германии. По его словам, процесс разминирования не только сделал продвижение украинских войск крайне кровавым и почти невозможным, но и обрушил натовский военный принцип действий."Наш принцип: натолкнуться на мины, увернуться, обойти. При таком масштабе минных заграждений, которые были установлены там за девять месяцев, следовать этому принципу невозможно", — сказал Фрейдинг.Ранее газета Financial Times со ссылкой на некоторых бойцов ВСУ писало, что обширные и плотные минные поля, установленные силами России, подрывают боевой дух украинских военных, участвующих в наступательных операциях и выводят из строя многие западные боевые машины. Западные бронемашины, такие как американские Bradley и немецкие танки Leopard 2, обеспечили некоторую защиту, но минные удары вывели из строя многие машины, остановили продвижение и заставили войска идти пешком через минные поля под огнем, сообщило издание.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Вооруженные силы Украины не смогли достичь успеха. В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

https://ria.ru/20230729/vybor-1887021021.html

https://ria.ru/20230729/oshibka-1887019293.html

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украина

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в мире, россия, украина, германия, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, нато