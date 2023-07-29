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Эксперт спрогнозировал падение добычи газа в России до уровня 2010 года - РИА Новости, 29.07.2023
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07:34 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/gaz-1887024089.html
Эксперт спрогнозировал падение добычи газа в России до уровня 2010 года
Эксперт спрогнозировал падение добычи газа в России до уровня 2010 года - РИА Новости, 29.07.2023
Эксперт спрогнозировал падение добычи газа в России до уровня 2010 года
Добыча газа в России в 2023 году может опуститься до уровня середины 2010-х годов 620–640 миллиардов кубометров, сказал в комментарии РИА Новости директор... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T07:34
2023-07-29T07:34
россия
китай
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Добыча газа в России в 2023 году может опуститься до уровня середины 2010-х годов 620–640 миллиардов кубометров, сказал в комментарии РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Добыча газа в первом полугодии, согласно данным Росстата, уменьшилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 267 миллиардов кубометров, попутного нефтяного газа – выросла на 3,1%, до 52,7 миллиарда кубометров, что суммарно составляет 319,7 миллиарда кубометров. Это на 12,4% меньше показателя за первое полугодие прошлого года – 365,1 миллиарда кубометров. По словам Амирагяна, темпы падения экспорта российского газа во втором полугодии могут замедлиться из-за низкой базы аналогичного периода прошлого года, что скажется и на показателях добычи. При этом поддержку добыче окажет плановый рост поставок газа в Китай, а также внутренний спрос в случае холодной погоды осенью–зимой, считает эксперт. "С учетом этого, по итогам 2023 года добыча газа в России может составить около 620–640 миллиардов кубометров, что на 5–8% ниже уровня 2022 года и соответствует показателям середины 2010-х годов", – отметил Амирагян. По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% – до 573 миллиардов кубометров, а попутного нефтяного газа – на 2%, до 99 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20230729/vengriya-1887011316.html
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россия, китай, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Китай, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Эксперт спрогнозировал падение добычи газа в России до уровня 2010 года

Эксперт Амирагян: добыча газа в России в 2023 году может опуститься до уровня 2010-х годов

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкБуровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа
Буровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Буровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Добыча газа в России в 2023 году может опуститься до уровня середины 2010-х годов 620–640 миллиардов кубометров, сказал в комментарии РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.
Добыча газа в первом полугодии, согласно данным Росстата, уменьшилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 267 миллиардов кубометров, попутного нефтяного газа – выросла на 3,1%, до 52,7 миллиарда кубометров, что суммарно составляет 319,7 миллиарда кубометров. Это на 12,4% меньше показателя за первое полугодие прошлого года – 365,1 миллиарда кубометров.
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По словам Амирагяна, темпы падения экспорта российского газа во втором полугодии могут замедлиться из-за низкой базы аналогичного периода прошлого года, что скажется и на показателях добычи.
При этом поддержку добыче окажет плановый рост поставок газа в Китай, а также внутренний спрос в случае холодной погоды осенью–зимой, считает эксперт.
"С учетом этого, по итогам 2023 года добыча газа в России может составить около 620–640 миллиардов кубометров, что на 5–8% ниже уровня 2022 года и соответствует показателям середины 2010-х годов", – отметил Амирагян.
По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% – до 573 миллиардов кубометров, а попутного нефтяного газа – на 2%, до 99 миллиардов кубометров.
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