https://ria.ru/20230729/forum-1887062459.html

Губернатор Самарской области подвел итоги молодежного форума "iВолга"

Губернатор Самарской области подвел итоги молодежного форума "iВолга" - РИА Новости, 29.07.2023

Губернатор Самарской области подвел итоги молодежного форума "iВолга"

Молодежный образовательный форум ПФО "iВолга" завершил свою работу в Самарской области, его участниками в этом году стали 2 тысячи молодых людей из 71 региона... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:18

2023-07-29T14:18

2023-07-29T14:18

самарская область

дмитрий азаров

игорь комаров

россия

поволжье

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молодежный образовательный форум ПФО "iВолга" завершил свою работу в Самарской области, его участниками в этом году стали 2 тысячи молодых людей из 71 региона России, сообщает пресс-служба правительства региона. В течение прошедшей недели на фестивальной поляне Мастрюковских озер ребята встречались с федеральными экспертами, проводили акции и мероприятия, совершенствовали свои проекты. На церемонии закрытия форума, которая прошла накануне, участников форума поприветствовали полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, замгенерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков. Комаров подчеркнул, что форум "iВолга" – это яркое, ключевое событие молодежной жизни в ПФО и всей страны. Он отметил работу организаторов, благодаря которым форум состоялся и прошел успешно. "Команда организаторов – команда Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, а также команды других регионов, которые приехали сюда и взяли на себя организацию смен и направлений работы, справились с поставленными задачами. Это дало новую синергию, новое качество молодежному форуму", – сказал полпред президента РФ в ПФО. На церемонии закрытия фестиваля прошла патриотическая акция #Встанем в поддержку защитников Отечества – участников специальной военной операции. В свою очередь, Азаров поблагодарил участников "iВолги" за то, что на форуме ни на один день не забывали о тех, кто сегодня защищает Родину на передовой. "Сегодня "iВолга" и там, в зоне специальной военной операции. Потому что там наши ребята – "иволжане", которые были здесь, здесь заявляли свои идеи, здесь заявляли о своем патриотизме и любви к Родине. И сегодня они там с оружием в руках защищают все, что для нас дорого, все, что для нас свято, дают нам возможность встречаться под мирным небом Поволжья. "iВолга" многое сделала здесь для того, чтобы они знали, что на родной земле о них не забывают ни на минуту", – отметил глава региона. Руководитель области уверенность в том, что каждый проект, который был представлен на форуме, точно будет реализован в регионах при поддержке губернаторов. "Но еще важнее то, что многие из этих проектов станут объединяющими разные регионы нашей страны, не только Приволжского федерального округа. Вместе мы точно станем сильнее. Двигайтесь вперед несмотря ни на что, не останавливайтесь на достигнутом", – заявил Азаров, обращаясь к участникам форума.

https://ria.ru/20230722/forum-1885665525.html

https://ria.ru/20230616/investitsii-1878807073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарская область, дмитрий азаров, игорь комаров, россия, поволжье, российское общество "знание"