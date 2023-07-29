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В Таиланде девять человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков
В Таиланде девять человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков - РИА Новости, 29.07.2023
В Таиланде девять человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков
Девять человек погибли, более ста получили ранения и ожоги в результате взрыва на фабрике фейерверков в южной таиландской провинции Наративат, в результате ЧП... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:43
2023-07-29T19:43
2023-07-29T19:43
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БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Девять человек погибли, более ста получили ранения и ожоги в результате взрыва на фабрике фейерверков в южной таиландской провинции Наративат, в результате ЧП также пострадали более 200 жилых построек и местный рынок, сообщает в субботу интернет-версия газеты "Тхаи Рат". Взрыв прогремел около 15.00 по местному времени (11.00 мск) в пограничном с Малайзией таиландском городе Сунгайколок на складе фабрики фейерверков, где в тот момент велись строительные работы, сообщает издание. По предварительным данным полиции, взрыв произошел из-за искры, попавшей в коробку с фейерверками во время сварки металлических конструкций. Пожар, возникший в результате взрыва, удалось потушить к 16.30 (12.30 мск), сообщает издание со ссылкой на пожарную службу провинции Наративат. Медицинские власти провинции подтвердили гибель при взрыве и во время пожара девяти человек, по их данным 115 человек получили ранения и ожоги, 14 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает издание. Полиция и администрация провинции ведут расследование, говорится в сообщении.
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в мире, таиланд, малайзия
В мире, Таиланд, Малайзия
В Таиланде девять человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков
В Таиланде девять человек погибли, более ста ранены при взрыве на фабрике фейерверков