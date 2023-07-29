https://ria.ru/20230729/emissiya-1887129017.html

Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии

Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии - РИА Новости, 29.07.2023

Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии

США и страны Западной Европы во время пандемии начали помогать своим предприятиям, в отличие от России, неразумно, поэтому началась эмиссия, сообщил президент... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:45

2023-07-29T23:45

2023-07-29T23:53

экономика

сша

владимир путин

западная европа

россия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. США и страны Западной Европы во время пандемии начали помогать своим предприятиям, в отличие от России, неразумно, поэтому началась эмиссия, сообщил президент России Владимир Путин. "Всё началось раньше. В желании преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции и в Соединённых Штатах, и в Западной Европе что начали делать: собственно примерно то же, что и мы делали, только в гораздо больших масштабах. Что я имею ввиду: начали давать деньги в отдельные отрасли, отдельным предприятиям и пострадавшим гражданам. Ведь мы тоже так делали. Семьям с детьми выдавали определённые деньги, тем, кто утратил работу платили по разным каналам. малому и среднему бизнесу давали деньги – при определённых условиях, правда. И у нас тогда было всё гораздо точнее, более адресно, и мы тратили меньше денег, но эффект был не меньший, чем в Европе и США. А может быть даже лучший, чем там", - сказал Путин во время ответа н вопросы представителей СМИ в субботу. "Оказывается, там деньги разбрасывали. А откуда брали? Эмиссия. Боюсь ошибиться, но по-моему девять триллионов напечатали в США – долларов. В Европе где-то пять или шесть, там четыре - пять - шесть, но тоже огромные деньги. Такой эмиссии не было уже десятилетия", – добавил Путин.

https://ria.ru/20230729/tseny-1887128605.html

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экономика, сша, владимир путин, западная европа, россия, форум "россия — африка"