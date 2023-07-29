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Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии - РИА Новости, 29.07.2023
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23:45 29.07.2023 (обновлено: 23:53 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/emissiya-1887129017.html
Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии
Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии
США и страны Западной Европы во время пандемии начали помогать своим предприятиям, в отличие от России, неразумно, поэтому началась эмиссия, сообщил президент... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:45
2023-07-29T23:53
экономика
сша
владимир путин
западная европа
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. США и страны Западной Европы во время пандемии начали помогать своим предприятиям, в отличие от России, неразумно, поэтому началась эмиссия, сообщил президент России Владимир Путин. "Всё началось раньше. В желании преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции и в Соединённых Штатах, и в Западной Европе что начали делать: собственно примерно то же, что и мы делали, только в гораздо больших масштабах. Что я имею ввиду: начали давать деньги в отдельные отрасли, отдельным предприятиям и пострадавшим гражданам. Ведь мы тоже так делали. Семьям с детьми выдавали определённые деньги, тем, кто утратил работу платили по разным каналам. малому и среднему бизнесу давали деньги – при определённых условиях, правда. И у нас тогда было всё гораздо точнее, более адресно, и мы тратили меньше денег, но эффект был не меньший, чем в Европе и США. А может быть даже лучший, чем там", - сказал Путин во время ответа н вопросы представителей СМИ в субботу. "Оказывается, там деньги разбрасывали. А откуда брали? Эмиссия. Боюсь ошибиться, но по-моему девять триллионов напечатали в США – долларов. В Европе где-то пять или шесть, там четыре - пять - шесть, но тоже огромные деньги. Такой эмиссии не было уже десятилетия", – добавил Путин.
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экономика, сша, владимир путин, западная европа, россия, форум "россия — африка"
Экономика, США, Владимир Путин, Западная Европа, Россия, Форум "Россия — Африка"
Путин рассказал о неразумной помощи Запада бизнесу во время пандемии

Путин: Запад в период пандемии помогал своим предприятиям, но неразумно —началась эмиссия

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. США и страны Западной Европы во время пандемии начали помогать своим предприятиям, в отличие от России, неразумно, поэтому началась эмиссия, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Всё началось раньше. В желании преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции и в Соединённых Штатах, и в Западной Европе что начали делать: собственно примерно то же, что и мы делали, только в гораздо больших масштабах. Что я имею ввиду: начали давать деньги в отдельные отрасли, отдельным предприятиям и пострадавшим гражданам. Ведь мы тоже так делали. Семьям с детьми выдавали определённые деньги, тем, кто утратил работу платили по разным каналам. малому и среднему бизнесу давали деньги – при определённых условиях, правда. И у нас тогда было всё гораздо точнее, более адресно, и мы тратили меньше денег, но эффект был не меньший, чем в Европе и США. А может быть даже лучший, чем там", - сказал Путин во время ответа н вопросы представителей СМИ в субботу.
«
"Оказывается, там деньги разбрасывали. А откуда брали? Эмиссия. Боюсь ошибиться, но по-моему девять триллионов напечатали в США – долларов. В Европе где-то пять или шесть, там четыре - пять - шесть, но тоже огромные деньги. Такой эмиссии не было уже десятилетия", – добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин связал рост цен в мире со скупкой на Западе продовольствия в пандемию
Вчера, 23:42
 
ЭкономикаСШАВладимир ПутинЗападная ЕвропаРоссияФорум "Россия — Африка"
 
 
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