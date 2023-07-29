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Дожди в Москве прекратятся на два дня - РИА Новости, 29.07.2023
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18:18 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/dozhdi-1887094581.html
Дожди в Москве прекратятся на два дня
Дожди в Москве прекратятся на два дня - РИА Новости, 29.07.2023
Дожди в Москве прекратятся на два дня
В воскресенье и понедельник в Москве будет передышка от дождей, во вторник они снова пойдут, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:18
2023-07-29T18:18
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В воскресенье и понедельник в Москве будет передышка от дождей, во вторник они снова пойдут, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. &quot;В воскресенье в формирование условий погоды в столице вмешается гребень антициклона с запада. Облаков в небе станет меньше, дожди пройдут лишь на востоке области и потеплеет. Днём без осадков, на востоке области кратковременные дожди. Температура плюс 22 - плюс 24 градусов&quot;, - рассказал Леус.По его словам, в понедельник антициклон сохранит над регионом преимущественно солнечную и сухую погоду, с температурой соответствующей календарю. Днём переменная облачность, без осадков. Температура плюс 24 - плюс 26. "В первый день августа регион окажется в передней части очередного североатлантического циклона, и после полудня местами пройдут небольшие дожди, днем около плюс 23 - плюс 25. В среду столица окажется в тёплом секторе циклона, в зоне неустойчивого и хорошо прогретого воздуха, благоприятного для формирования грозовых дождей. Днем до плюс 23 - плюс 25", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что в четверг и пятницу характер погоды изменится мало, вновь пройдут кратковременные грозовые дожди, а температура будет близка к норме, термометры покажут плюс 22 - плюс 26 градусов.
https://ria.ru/20230729/osadki-1887063712.html
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Дожди в Москве прекратятся на два дня

Синоптик "Фобос" Леус заявил, что до вторника дождей в Москве не будет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСильный ливень в Москве
Сильный ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сильный ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В воскресенье и понедельник в Москве будет передышка от дождей, во вторник они снова пойдут, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«

"В воскресенье в формирование условий погоды в столице вмешается гребень антициклона с запада. Облаков в небе станет меньше, дожди пройдут лишь на востоке области и потеплеет. Днём без осадков, на востоке области кратковременные дожди. Температура плюс 22 - плюс 24 градусов", - рассказал Леус.

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По его словам, в понедельник антициклон сохранит над регионом преимущественно солнечную и сухую погоду, с температурой соответствующей календарю. Днём переменная облачность, без осадков. Температура плюс 24 - плюс 26.
«
"В первый день августа регион окажется в передней части очередного североатлантического циклона, и после полудня местами пройдут небольшие дожди, днем около плюс 23 - плюс 25. В среду столица окажется в тёплом секторе циклона, в зоне неустойчивого и хорошо прогретого воздуха, благоприятного для формирования грозовых дождей. Днем до плюс 23 - плюс 25", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что в четверг и пятницу характер погоды изменится мало, вновь пройдут кратковременные грозовые дожди, а температура будет близка к норме, термометры покажут плюс 22 - плюс 26 градусов.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"Погода
 
 
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