https://ria.ru/20230729/dozhdi-1887094581.html

Дожди в Москве прекратятся на два дня

Дожди в Москве прекратятся на два дня - РИА Новости, 29.07.2023

Дожди в Москве прекратятся на два дня

В воскресенье и понедельник в Москве будет передышка от дождей, во вторник они снова пойдут, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:18

2023-07-29T18:18

2023-07-29T18:18

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886397747_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4fa53692e23c708d5bfc60eeaf8406ea.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В воскресенье и понедельник в Москве будет передышка от дождей, во вторник они снова пойдут, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В воскресенье в формирование условий погоды в столице вмешается гребень антициклона с запада. Облаков в небе станет меньше, дожди пройдут лишь на востоке области и потеплеет. Днём без осадков, на востоке области кратковременные дожди. Температура плюс 22 - плюс 24 градусов", - рассказал Леус.По его словам, в понедельник антициклон сохранит над регионом преимущественно солнечную и сухую погоду, с температурой соответствующей календарю. Днём переменная облачность, без осадков. Температура плюс 24 - плюс 26. "В первый день августа регион окажется в передней части очередного североатлантического циклона, и после полудня местами пройдут небольшие дожди, днем около плюс 23 - плюс 25. В среду столица окажется в тёплом секторе циклона, в зоне неустойчивого и хорошо прогретого воздуха, благоприятного для формирования грозовых дождей. Днем до плюс 23 - плюс 25", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что в четверг и пятницу характер погоды изменится мало, вновь пройдут кратковременные грозовые дожди, а температура будет близка к норме, термометры покажут плюс 22 - плюс 26 градусов.

https://ria.ru/20230729/osadki-1887063712.html

https://ria.ru/20230728/pogoda-1886883650.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода