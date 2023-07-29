Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/doroga-1887120542.html
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС - РИА Новости, 29.07.2023
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС
Водитель и четыре пассажира перекрыли автомобилем дорогу в Краснодаре, а затем избили сотрудников ДПС, следователи завели уголовное дело, нападавших... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:34
2023-07-29T22:34
происшествия
авто
россия
краснодар
андрей маслов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg
КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Водитель и четыре пассажира перекрыли автомобилем дорогу в Краснодаре, а затем избили сотрудников ДПС, следователи завели уголовное дело, нападавших разыскивают. В пресс-службе краевого СУСК сообщили, что в субботу возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль ВАЗ, который загородил путь другим машинам. В ответ на требования сотрудников ДПС водитель автомобиля и четверо пассажиров, по данным краевого ГУ МВД, начали вести себя агрессивно, нанесли полицейским телесные повреждения и скрылись. Пострадавшим оказали медпомощь, они продолжили несение службы. Один из нападавших задержан, остальных разыскивают, добавляют в правоохранительных органах. "Руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - заявили в Следственном управлении.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884347431.html
https://ria.ru/20230711/delo-1883618478.html
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_adef353914ad808c052f2bae8dc41f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, краснодар, андрей маслов
Происшествия, Авто, Россия, Краснодар, Андрей Маслов
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС

В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС, нападавших ищут

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Водитель и четыре пассажира перекрыли автомобилем дорогу в Краснодаре, а затем избили сотрудников ДПС, следователи завели уголовное дело, нападавших разыскивают.
В пресс-службе краевого СУСК сообщили, что в субботу возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль ВАЗ, который загородил путь другим машинам. В ответ на требования сотрудников ДПС водитель автомобиля и четверо пассажиров, по данным краевого ГУ МВД, начали вести себя агрессивно, нанесли полицейским телесные повреждения и скрылись. Пострадавшим оказали медпомощь, они продолжили несение службы.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В Урюпинске пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб
15 июля, 11:44
Один из нападавших задержан, остальных разыскивают, добавляют в правоохранительных органах.
«
"Руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - заявили в Следственном управлении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Житель Омской области облил горючим машину ДПС во время проверки документов
11 июля, 20:14
 
ПроисшествияАвтоРоссияКраснодарАндрей Маслов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала