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В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС - РИА Новости, 29.07.2023
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС
Водитель и четыре пассажира перекрыли автомобилем дорогу в Краснодаре, а затем избили сотрудников ДПС, следователи завели уголовное дело, нападавших... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:34
2023-07-29T22:34
2023-07-29T22:34
происшествия
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андрей маслов
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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Водитель и четыре пассажира перекрыли автомобилем дорогу в Краснодаре, а затем избили сотрудников ДПС, следователи завели уголовное дело, нападавших разыскивают. В пресс-службе краевого СУСК сообщили, что в субботу возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль ВАЗ, который загородил путь другим машинам. В ответ на требования сотрудников ДПС водитель автомобиля и четверо пассажиров, по данным краевого ГУ МВД, начали вести себя агрессивно, нанесли полицейским телесные повреждения и скрылись. Пострадавшим оказали медпомощь, они продолжили несение службы. Один из нападавших задержан, остальных разыскивают, добавляют в правоохранительных органах. "Руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - заявили в Следственном управлении.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884347431.html
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происшествия, авто, россия, краснодар, андрей маслов
Происшествия, Авто, Россия, Краснодар, Андрей Маслов
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС
В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили сотрудников ДПС, нападавших ищут