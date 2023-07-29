https://ria.ru/20230729/donetsk-1887086386.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 29.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:07

2023-07-29T17:07

2023-07-29T17:27

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще шесть снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщило о 18 ракетах, выпущенных украинскими войсками из РСЗО по Донецку, и шести ракетах, выпущенных по населенному пункту Александровка.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

https://ria.ru/20230729/germaniya-1887083039.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика