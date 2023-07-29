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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 29.07.2023 (обновлено: 17:27 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/donetsk-1887086386.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:07
2023-07-29T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще шесть снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщило о 18 ракетах, выпущенных украинскими войсками из РСЗО по Донецку, и шести ракетах, выпущенных по населенному пункту Александровка.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20230729/germaniya-1887083039.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска выпустили еще шесть ракет по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще шесть снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщило о 18 ракетах, выпущенных украинскими войсками из РСЗО по Донецку, и шести ракетах, выпущенных по населенному пункту Александровка.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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