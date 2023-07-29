https://ria.ru/20230729/donetsk-1887086386.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили еще шесть снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:07
2023-07-29T17:07
2023-07-29T17:27
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще шесть снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщило о 18 ракетах, выпущенных украинскими войсками из РСЗО по Донецку, и шести ракетах, выпущенных по населенному пункту Александровка.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20230729/germaniya-1887083039.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили еще шесть ракет по Донецку