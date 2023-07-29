https://ria.ru/20230729/donetsk-1887075612.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в субботу в 15.30 (совпадает с мск) выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:43
2023-07-29T15:43
2023-07-29T15:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
семеновка (краматорск)
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу в 15.30 (совпадает с мск) выпустили еще восемь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.30 - населенный пункт Семеновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ранее представительство сообщило о 10 ракетах, выпущенных украинскими войсками из РСЗО по Донецку, и шести ракетах, выпущенных по населенному пункту Александровка.
https://ria.ru/20230729/donbass-1887071623.html
https://ria.ru/20230729/obstrel-1887032900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, семеновка (краматорск)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Семеновка (Краматорск)
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку