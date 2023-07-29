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Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу - РИА Новости, 29.07.2023
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21:55 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/dodon-1887117000.html
Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу
Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу - РИА Новости, 29.07.2023
Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу
Власти Молдавии должны срочно начать переговоры с Россией по вопросу поставок газа, чтобы жителям республики не пришлось снова оплачивать его по завышенным... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T21:55
2023-07-29T21:55
экономика
молдавия
россия
украина
игорь додон
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Власти Молдавии должны срочно начать переговоры с Россией по вопросу поставок газа, чтобы жителям республики не пришлось снова оплачивать его по завышенным тарифам, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республики Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала Exclusiv TV. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный, в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). &quot;Нужно срочно начать переговоры с Россией и договариваться с нашими российскими партнерами. Думаю, что транзит газа через Украину не перекроют, это не выгодно украинцам, так как они за это получают большие деньги. Но даже если перекроют, нужно поговорить с Россией. А власти не поговорят. Они опять будут покупать газ в Европе, тот же российский, через посредников, за огромные деньги. И мы снова будем платить за газ бешеные деньги&quot;, - заявил Додон.По его мнению, предстоящая зима выдастся более легкой, чем прошлая, потребители, возможно, будут платить несколько меньше за газ, однако цена все равно останется высокой, несоразмерной уровню жизни населения республики. "Не знаю, будут ли такие большие тарифы. Может быть, меньше, потому что цены упали. Все будет зависеть от того, что будет происходить с экономикой Европы. Она подсела и потребление газа меньше, а если так, то с учетом того, что они уже заполнили хранилища, цена не будет такой высокой. То есть у нас есть шанс даже с учетом перекрытия транзита через Украину получить цену ниже, чем прошлой зимой, но в любом случае она будет очень высокая. Цена в 18 леев за куб (больше одного доллара) - очень высокая для Молдовы", - подчеркнул политик. По словам Додона, при иной власти тариф на газ был бы в пределах 7-8 леев (45 центов) за кубометр, и эта цена на данном этапе стала бы справедливой для молдавского потребителя. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://radiosputnik.ria.ru/20230716/moldaviya-gaz-1884477587.html
https://ria.ru/20230716/moldovagaz-1884467517.html
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экономика, молдавия, россия, украина, игорь додон, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Россия, Украина, Игорь Додон, Молдовагаз, Газпром
Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу

Экс-президент Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Власти Молдавии должны срочно начать переговоры с Россией по вопросу поставок газа, чтобы жителям республики не пришлось снова оплачивать его по завышенным тарифам, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республики Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала Exclusiv TV.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный, в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Газоприемная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Молдавия запасается на предстоящую зиму американским газом
16 июля, 17:14
«

"Нужно срочно начать переговоры с Россией и договариваться с нашими российскими партнерами. Думаю, что транзит газа через Украину не перекроют, это не выгодно украинцам, так как они за это получают большие деньги. Но даже если перекроют, нужно поговорить с Россией. А власти не поговорят. Они опять будут покупать газ в Европе, тот же российский, через посредников, за огромные деньги. И мы снова будем платить за газ бешеные деньги", - заявил Додон.

По его мнению, предстоящая зима выдастся более легкой, чем прошлая, потребители, возможно, будут платить несколько меньше за газ, однако цена все равно останется высокой, несоразмерной уровню жизни населения республики.
"Не знаю, будут ли такие большие тарифы. Может быть, меньше, потому что цены упали. Все будет зависеть от того, что будет происходить с экономикой Европы. Она подсела и потребление газа меньше, а если так, то с учетом того, что они уже заполнили хранилища, цена не будет такой высокой. То есть у нас есть шанс даже с учетом перекрытия транзита через Украину получить цену ниже, чем прошлой зимой, но в любом случае она будет очень высокая. Цена в 18 леев за куб (больше одного доллара) - очень высокая для Молдовы", - подчеркнул политик.
По словам Додона, при иной власти тариф на газ был бы в пределах 7-8 леев (45 центов) за кубометр, и эта цена на данном этапе стала бы справедливой для молдавского потребителя.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
В Кишиневе результаты аудита долга "Молдовагаза" назвали интересными
16 июля, 15:39
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
 
ЭкономикаМолдавияРоссияУкраинаИгорь ДодонМолдовагазГазпром
 
 
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