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Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу

Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу - РИА Новости, 29.07.2023

Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу

Власти Молдавии должны срочно начать переговоры с Россией по вопросу поставок газа, чтобы жителям республики не пришлось снова оплачивать его по завышенным... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T21:55

2023-07-29T21:55

2023-07-29T21:55

экономика

молдавия

россия

украина

игорь додон

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Власти Молдавии должны срочно начать переговоры с Россией по вопросу поставок газа, чтобы жителям республики не пришлось снова оплачивать его по завышенным тарифам, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республики Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала Exclusiv TV. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный, в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). "Нужно срочно начать переговоры с Россией и договариваться с нашими российскими партнерами. Думаю, что транзит газа через Украину не перекроют, это не выгодно украинцам, так как они за это получают большие деньги. Но даже если перекроют, нужно поговорить с Россией. А власти не поговорят. Они опять будут покупать газ в Европе, тот же российский, через посредников, за огромные деньги. И мы снова будем платить за газ бешеные деньги", - заявил Додон.По его мнению, предстоящая зима выдастся более легкой, чем прошлая, потребители, возможно, будут платить несколько меньше за газ, однако цена все равно останется высокой, несоразмерной уровню жизни населения республики. "Не знаю, будут ли такие большие тарифы. Может быть, меньше, потому что цены упали. Все будет зависеть от того, что будет происходить с экономикой Европы. Она подсела и потребление газа меньше, а если так, то с учетом того, что они уже заполнили хранилища, цена не будет такой высокой. То есть у нас есть шанс даже с учетом перекрытия транзита через Украину получить цену ниже, чем прошлой зимой, но в любом случае она будет очень высокая. Цена в 18 леев за куб (больше одного доллара) - очень высокая для Молдовы", - подчеркнул политик. По словам Додона, при иной власти тариф на газ был бы в пределах 7-8 леев (45 центов) за кубометр, и эта цена на данном этапе стала бы справедливой для молдавского потребителя. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

https://radiosputnik.ria.ru/20230716/moldaviya-gaz-1884477587.html

https://ria.ru/20230716/moldovagaz-1884467517.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, россия, украина, игорь додон, молдовагаз, газпром