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В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка

В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка - РИА Новости, 29.07.2023

В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка

Во время шторма в Сочи погибла 20-летняя девушка, сообщили "Известия" со ссылкой на Следственный комитет. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:27

2023-07-29T17:27

2023-07-29T20:49

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Во время шторма в Сочи погибла 20-летняя девушка, сообщили "Известия" со ссылкой на Следственный комитет.По информации СМИ, накануне вечером она пошла купаться на дикий пляж и захлебнулась в воде.В четверг ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о непогоде в Сочи. Синоптики прогнозировали ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем.В субботу в Сочи установилась жаркая погода, дождей нет, температура воздуха превышает 25 градусов, однако в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ранее в пресс-службе сочинской администрации предупреждали о закрытии пляжей с 27 по 29 июля.

сочи

россия

краснодарский край

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, сочи, россия, краснодарский край