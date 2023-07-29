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В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка
В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка - РИА Новости, 29.07.2023
В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка
Во время шторма в Сочи погибла 20-летняя девушка, сообщили "Известия" со ссылкой на Следственный комитет. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:27
2023-07-29T17:27
2023-07-29T20:49
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Во время шторма в Сочи погибла 20-летняя девушка, сообщили "Известия" со ссылкой на Следственный комитет.По информации СМИ, накануне вечером она пошла купаться на дикий пляж и захлебнулась в воде.В четверг ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о непогоде в Сочи. Синоптики прогнозировали ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем.В субботу в Сочи установилась жаркая погода, дождей нет, температура воздуха превышает 25 градусов, однако в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ранее в пресс-службе сочинской администрации предупреждали о закрытии пляжей с 27 по 29 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка
В Сочи 20-летняя девушка пошла купаться во время шторма и утонула