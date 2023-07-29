https://ria.ru/20230729/derevya-1887114549.html
В Татарстане жители сообщили о падении деревьев после ураганного ветра
В Татарстане жители сообщили о падении деревьев после ураганного ветра - РИА Новости, 29.07.2023
В Татарстане жители сообщили о падении деревьев после ураганного ветра
Жители Казани и нескольких районов Татарстана сообщили о падении деревьев и нарушении электроснабжения из-за сильного ветра, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T21:16
2023-07-29T21:16
2023-07-29T21:16
происшествия
казань
жкх
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Жители Казани и нескольких районов Татарстана сообщили о падении деревьев и нарушении электроснабжения из-за сильного ветра, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. В субботу днем от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В республике до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 метра в секунду, во второй половине дня 29 июля и ночью 30 июля - локально до 25-28 метров в секунду. "С 18.45 до 20.00 в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани. В ЖК "Светлая Долина" Казани ветром снесло навес для мусорных контейнеров", - говорится в сообщении. Также, по данным МЧС, поступили сообщения о нарушении электроснабжения в Буинском, Зеленодольском, Спасском, Тетюшском, Бугульминском, Высокогорском, Рыбнослободском, Нижнекамском, Лаишевском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и Казани.
https://ria.ru/20230729/uragan-1887114016.html
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происшествия, казань, жкх, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, ЖКХ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане жители сообщили о падении деревьев после ураганного ветра
В Татарстане жители сообщили о падении 38 деревьев после ураганного ветра
КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Жители Казани и нескольких районов Татарстана сообщили о падении деревьев и нарушении электроснабжения из-за сильного ветра, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
В субботу днем от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. В республике до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 19-24 метра в секунду, во второй половине дня 29 июля и ночью 30 июля - локально до 25-28 метров в секунду.
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"С 18.45 до 20.00 в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани. В ЖК "Светлая Долина" Казани ветром снесло навес для мусорных контейнеров", - говорится в сообщении.
Также, по данным МЧС, поступили сообщения о нарушении электроснабжения в Буинском, Зеленодольском, Спасском, Тетюшском, Бугульминском, Высокогорском, Рыбнослободском, Нижнекамском, Лаишевском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и Казани.
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