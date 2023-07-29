https://ria.ru/20230729/deputat-1887016756.html

Депутат рассказал, как получить землю бесплатно

Депутат рассказал, как получить землю бесплатно - РИА Новости, 29.07.2023

Депутат рассказал, как получить землю бесплатно

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, какими способами гражданин может получить бесплатно землю. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T03:31

2023-07-29T03:31

2023-07-29T14:19

общество

россия

московская область (подмосковье)

севастополь

сергей гаврилов

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, какими способами гражданин может получить бесплатно землю."Помимо программ "Дальневосточный гектар", "Арктический гектар", на бесплатную землю могут претендовать многодетные семьи и иные льготные категории граждан — конкретные условия получения регионы устанавливают самостоятельно. В Московской области, например, для этого надо иметь не менее трех детей и жить в регионе не менее пяти лет. Можно получить 10-15 соток", — сообщил Гаврилов.В Крыму, отметил он, выделяют землю участникам спецоперации, которые постоянно проживали в регионе по состоянию на 24 февраля 2022 года, также в этой программе участвуют Севастополь и Московская область. В регионах можно найти различные программы, по которым льготники могут получить бесплатную землю, но даже если для этого нет никаких оснований, то "не стоит отчаиваться", добавил депутат."Любой житель России может на общедоступной карте Росреестра выбрать свободный участок земли, находящийся в муниципальной собственности, арендовать его, а потом выкупить по кадастровой стоимости, которая в большинстве случаев оказывается ниже рыночной. Дефицита такой земли нет. Сейчас 92,2% земли в России находится в муниципальной или федеральной собственности. В собственности граждан находится только 7,2% земли, а в собственности компаний — 0,6% от всей земли", — заявил Гаврилов.Он напомнил, что сейчас действует упрощенный порядок, раньше для выкупа земли в собственность объявлялись торги. "Достаточно подать заявку в местные органы власти. Так что земли в России много. И есть способы получить ее бесплатно или за небольшую плату", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230723/uchet-1885763629.html

россия

московская область (подмосковье)

севастополь

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общество, россия, московская область (подмосковье), севастополь, сергей гаврилов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)