Рейтинг@Mail.ru
Депутат рассказал, как получить землю бесплатно - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 29.07.2023 (обновлено: 14:19 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/deputat-1887016756.html
Депутат рассказал, как получить землю бесплатно
Депутат рассказал, как получить землю бесплатно - РИА Новости, 29.07.2023
Депутат рассказал, как получить землю бесплатно
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, какими способами гражданин может получить бесплатно землю. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T03:31
2023-07-29T14:19
общество
россия
московская область (подмосковье)
севастополь
сергей гаврилов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863167207_0:8:3068:1734_1920x0_80_0_0_a4d50acbcc7c6939c3a2e437afc15b02.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, какими способами гражданин может получить бесплатно землю.&quot;Помимо программ &quot;Дальневосточный гектар&quot;, &quot;Арктический гектар&quot;, на бесплатную землю могут претендовать многодетные семьи и иные льготные категории граждан — конкретные условия получения регионы устанавливают самостоятельно. В Московской области, например, для этого надо иметь не менее трех детей и жить в регионе не менее пяти лет. Можно получить 10-15 соток&quot;, — сообщил Гаврилов.В Крыму, отметил он, выделяют землю участникам спецоперации, которые постоянно проживали в регионе по состоянию на 24 февраля 2022 года, также в этой программе участвуют Севастополь и Московская область. В регионах можно найти различные программы, по которым льготники могут получить бесплатную землю, но даже если для этого нет никаких оснований, то "не стоит отчаиваться", добавил депутат."Любой житель России может на общедоступной карте Росреестра выбрать свободный участок земли, находящийся в муниципальной собственности, арендовать его, а потом выкупить по кадастровой стоимости, которая в большинстве случаев оказывается ниже рыночной. Дефицита такой земли нет. Сейчас 92,2% земли в России находится в муниципальной или федеральной собственности. В собственности граждан находится только 7,2% земли, а в собственности компаний — 0,6% от всей земли", — заявил Гаврилов.Он напомнил, что сейчас действует упрощенный порядок, раньше для выкупа земли в собственность объявлялись торги. "Достаточно подать заявку в местные органы власти. Так что земли в России много. И есть способы получить ее бесплатно или за небольшую плату", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230723/uchet-1885763629.html
россия
московская область (подмосковье)
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863167207_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e659ead5ada83f6ba9deabd265db2232.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), севастополь, сергей гаврилов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Севастополь, Сергей Гаврилов, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Депутат рассказал, как получить землю бесплатно

Депутат Гаврилов: на бесплатную землю могут претендовать ряд льготных категорий граждан

© iStock.com / mediaphotosЗаключение договора
Заключение договора - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© iStock.com / mediaphotos
Заключение договора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, какими способами гражданин может получить бесплатно землю.
«

"Помимо программ "Дальневосточный гектар", "Арктический гектар", на бесплатную землю могут претендовать многодетные семьи и иные льготные категории граждан — конкретные условия получения регионы устанавливают самостоятельно. В Московской области, например, для этого надо иметь не менее трех детей и жить в регионе не менее пяти лет. Можно получить 10-15 соток", — сообщил Гаврилов.

В Крыму, отметил он, выделяют землю участникам спецоперации, которые постоянно проживали в регионе по состоянию на 24 февраля 2022 года, также в этой программе участвуют Севастополь и Московская область. В регионах можно найти различные программы, по которым льготники могут получить бесплатную землю, но даже если для этого нет никаких оснований, то "не стоит отчаиваться", добавил депутат.
"Любой житель России может на общедоступной карте Росреестра выбрать свободный участок земли, находящийся в муниципальной собственности, арендовать его, а потом выкупить по кадастровой стоимости, которая в большинстве случаев оказывается ниже рыночной. Дефицита такой земли нет. Сейчас 92,2% земли в России находится в муниципальной или федеральной собственности. В собственности граждан находится только 7,2% земли, а в собственности компаний — 0,6% от всей земли", — заявил Гаврилов.
Он напомнил, что сейчас действует упрощенный порядок, раньше для выкупа земли в собственность объявлялись торги. "Достаточно подать заявку в местные органы власти. Так что земли в России много. И есть способы получить ее бесплатно или за небольшую плату", — заключил собеседник агентства.
Заключение договора - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Депутат объяснил, как существенно сэкономить при уплате налога на имущество
23 июля, 07:15
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)СевастопольСергей ГавриловФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала