https://ria.ru/20230729/den_tigra-1886564471.html
Международный день тигра
Международный день тигра - РИА Новости, 29.07.2023
Международный день тигра
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:00
2023-07-29T01:00
2023-07-29T01:00
справки
в мире
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864425774_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_7cfb1f5355e4c051895d0b3827d3f712.jpg
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. В форуме приняли участие представители 13 стран, на территории которых обитают тигры. В результате была создана "Глобальная программа восстановления тигра", целью которой является увеличение популяции тигров в дикой природе к 2022 году. В 2022 году во Владивостоке прошел второй "тигриный" форум, по итогам которого была "Глобальная программа восстановления тигра" была продлена до 2034 года.Тигр (Panthera tigris) – млекопитающее рода больших кошек семейства кошачьих. Его длина тела достигает до 290 сантиметров, хвоста – до 100 сантиметров, масса до 250 килограмм; самки несколько меньше самцов, островные подвиды меньше материковых. Распространен на Дальнем Востоке России, в Китае, Индокитае, Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии. Населяет влажные тропические леса, бамбуковые заросли, сухие саванны, голые каменистые сопки, поднимаясь в горах до 3000 метров, заходя в таежные и лесостепные участки на севере. Активен в основном утром и вечером. Хорошо плавает. Животные держатся поодиночке на индивидуальных территориях. Во время охоты совершают прыжки до 5 метров в высоту и до 10 метров в длину. Может бежать со скоростью около 60 километров в час. Вид тигр включает девять подвидов, из которых к началу XXI века сохранились лишь шесть: амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, южно-китайский (сохранился лишь в неволе) и суматранский. Исчезли с лица Земли туранский тигр, балийский тигр, яванский тигр. Главной опасностью для этих животных является незаконная торговля, так как изготовленные из их частей тела лекарства и амулеты продаются на черном рынке по очень высокой цене.В 2010 году в дикой природе по всему миру насчитывалось лишь 3200 тигров. Однако благодаря принятым мерам численность тигра в мире увеличилась до более чем 4700 особей (данные были озвучены на втором "тигрином" саммите в сентябре 2022 года). В настоящее время все тигры Земли внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и в охранные документы стран, где они обитают. Охота на тигров запрещена во всем мире.Россия – единственная страна, в которой водится самый северный подвид тигра – амурский. Он обитает на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области. В ХIХ веке в России было 1000 амурских тигров, но в начале XX века численность сократилась в 33 раза, в 1930 году оставалось всего 30 особей. С 1950-х охоту на тигров в СССР запретили. В 1990-е были организованы антибраконьерские бригады в местах обитания амурского тигра. Первая "Стратегия сохранения амурского тигра в России" была утверждена министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 24 июня 1996 года. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность, в 2019 году наказание за эти преступления было ужесточено. Кроме того, были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами.По инициативе главы государства, Русским географическим обществом был создан Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.Амурский тигр – приоритетный объект животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в состав нацпроекта "Экология".По оценкам Минприроды на сентябрь 2022 года, количество амурских тигров на территории России выросло за 12 лет с 390 до 750 вместе с котятами. В ведомстве отмечают, что выросла не только популяция тигра, но и увеличился ареал редкого хищника. Если раньше "тигриным домом" были только Приморье и Хабаровский край, то сейчас хищник обитает и в Еврейской автономной области, и в Амурской области. Площадь ареала возросла почти до 186 тысяч квадратных километров.По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, о том, что тиграм на территории Дальнего Востока жить комфортно, говорят цифры рождаемости. Осенью 2022 года впервые в мире в объектив фотоловушек попала "мать-героиня" – тигрица с пятью котятами. Обычно тигриный выводок насчитывает не более трех котят. По данным Минприроды, в ареале тигра функционирует 39 особо охраняемых природных территорий (в том числе 16 – федерального значения), общая площадь которых составляет 4,7 миллиона гектаров или 25% от общей площади современного ареала данного вида. Прежде всего это такие ООПТ, как Сихотэ-Алинский заповедник, Лазовский заповедник, Уссурийский заповедник, заповедник "Кедровая падь", национальные парки "Земля леопарда", "Удэгейская легенда" и др.В настоящее время ведется работа по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком, внедрена программа компенсации ущерба фермерам, понесшим убытки от действий тигра. Работает система реабилитации и реинтродукции тигра. Ведется масштабная просветительская работа.В 2020 году в тестовом режиме была запущена система идентификации особей амурского тигра по индивидуальному рисунку шкуры. Автоматизированная система использует алгоритмы компьютерного зрения и сверточные нейронные сети. Кроме идентификации и учета особей амурского тигра, она способна также прослеживать их родственные связи и определять индивидуальные участки обитания по снимкам с фотоловушек. Тестовая точность системы – 97% у детектора, который определяет, что на снимке действительно тигр, и практически 100% при определении конкретной особи. Сообщалось, что в перспективе на основе данных из этой программы будет создана едина база данных тигров. По слова министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, тиграм неведомы границы государств, поэтому важно укреплять сотрудничество с приграничными странами по линии особо охраняемых природных территорий. В настоящее время Россия и Китай обсуждают создание трансграничного резервата "Земля больших кошек". Уже сегодня там обитает 25 хищников.В Международный день тигра ООН провозглашает политику абсолютной нетерпимости к преступлениям против дикой природы и призывает информировать мировое сообщество о тревожной ситуации и продвигать меры по защите животных и восстановлению мест их обитания.В этот день проводятся выставки, благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, в мире
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра
(International Tiger Day).
Этот праздник был учрежден
в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. В форуме приняли участие
представители 13 стран, на территории которых обитают тигры. В результате была создана
"Глобальная программа восстановления тигра", целью которой является увеличение популяции тигров в дикой природе к 2022 году. В 2022 году во Владивостоке прошел
второй "тигриный" форум, по итогам которого была "Глобальная программа восстановления тигра" была продлена до 2034 года.
Тигр
(Panthera tigris) – млекопитающее рода больших кошек семейства кошачьих. Его длина тела достигает до 290 сантиметров, хвоста – до 100 сантиметров, масса до 250 килограмм; самки несколько меньше самцов, островные подвиды меньше материковых. Распространен на Дальнем Востоке России, в Китае, Индокитае, Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии. Населяет влажные тропические леса, бамбуковые заросли, сухие саванны, голые каменистые сопки, поднимаясь в горах до 3000 метров, заходя в таежные и лесостепные участки на севере. Активен в основном утром и вечером. Хорошо плавает. Животные держатся поодиночке на индивидуальных территориях. Во время охоты совершают прыжки до 5 метров в высоту и до 10 метров в длину. Может бежать со скоростью около 60 километров в час.
Вид тигр включает
девять подвидов, из которых к началу XXI века сохранились лишь шесть: амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, южно-китайский (сохранился лишь в неволе) и суматранский. Исчезли с лица Земли туранский тигр, балийский тигр, яванский тигр.
Главной опасностью для этих животных является незаконная торговля, так как изготовленные из их частей тела лекарства и амулеты продаются на черном рынке по очень высокой цене.
В 2010 году в дикой природе по всему миру насчитывалось
лишь 3200 тигров. Однако благодаря принятым мерам численность тигра в мире увеличилась
до более чем 4700 особей (данные были озвучены на втором "тигрином" саммите в сентябре 2022 года).
В настоящее время все тигры Земли внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и в охранные документы стран, где они обитают. Охота на тигров запрещена во всем мире.
Россия – единственная страна, в которой водится самый северный подвид тигра – амурский. Он обитает
на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.
В ХIХ веке в России было 1000 амурских тигров, но в начале XX века численность сократилась в 33 раза
, в 1930 году оставалось всего 30 особей. С 1950-х охоту на тигров в СССР запретили. В 1990-е были организованы антибраконьерские бригады в местах обитания амурского тигра.
Первая "Стратегия сохранения амурского тигра в России" была утверждена
министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 24 июня 1996 года.
В 2013 году президент России Владимир Путин подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность, в 2019 году наказание за эти преступления было ужесточено. Кроме того, были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами.
По инициативе главы государства, Русским географическим обществом был создан
Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.
Амурский тигр – приоритетный объект животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в состав нацпроекта "Экология".
По оценкам Минприроды на сентябрь 2022 года, количество амурских тигров на территории России выросло за 12 лет с 390 до 750 вместе с котятами. В ведомстве отмечают, что выросла не только популяция тигра, но и увеличился ареал редкого хищника. Если раньше "тигриным домом" были только Приморье и Хабаровский край, то сейчас хищник обитает и в Еврейской автономной области, и в Амурской области. Площадь ареала возросла почти до 186 тысяч квадратных километров.
По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, о том, что тиграм на территории Дальнего Востока жить комфортно, говорят цифры рождаемости
. Осенью 2022 года впервые в мире в объектив фотоловушек попала
"мать-героиня" – тигрица с пятью котятами. Обычно тигриный выводок насчитывает не более трех котят.
По данным Минприроды, в ареале тигра функционирует 39 особо охраняемых природных территорий (в том числе 16 – федерального значения), общая площадь которых составляет 4,7 миллиона гектаров или 25% от общей площади современного ареала данного вида. Прежде всего это такие ООПТ, как Сихотэ-Алинский заповедник, Лазовский заповедник, Уссурийский заповедник, заповедник "Кедровая падь", национальные парки "Земля леопарда", "Удэгейская легенда" и др.
В настоящее время ведется работа по разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком, внедрена программа компенсации ущерба фермерам, понесшим убытки от действий тигра. Работает система реабилитации и реинтродукции тигра. Ведется масштабная просветительская работа.
В 2020 году в тестовом режиме была запущена
система идентификации особей амурского тигра по индивидуальному рисунку шкуры. Автоматизированная система использует алгоритмы компьютерного зрения и сверточные нейронные сети. Кроме идентификации и учета особей амурского тигра, она способна также прослеживать их родственные связи и определять индивидуальные участки обитания по снимкам с фотоловушек. Тестовая точность системы – 97% у детектора, который определяет, что на снимке действительно тигр, и практически 100% при определении конкретной особи. Сообщалось, что в перспективе на основе данных из этой программы будет создана едина база данных тигров.
По слова министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, тиграм неведомы границы государств, поэтому важно укреплять сотрудничество
с приграничными странами по линии особо охраняемых природных территорий. В настоящее время Россия и Китай обсуждают создание трансграничного резервата "Земля больших кошек". Уже сегодня там обитает 25 хищников.
В Международный день тигра ООН провозглашает
политику абсолютной нетерпимости к преступлениям против дикой природы и призывает информировать мировое сообщество о тревожной ситуации и продвигать меры по защите животных и восстановлению мест их обитания.
В этот день проводятся выставки, благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников