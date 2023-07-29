Рейтинг@Mail.ru
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90 - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 29.07.2023 (обновлено: 20:16 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/cv-90-1887098593.html
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90 - РИА Новости, 29.07.2023
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90
Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:55
2023-07-29T20:16
специальная военная операция на украине
украина
швеция
россия
алексей резников
нато
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887099310_0:572:2522:1991_1920x0_80_0_0_727ffce0bd5aedfa550708609c76528a.jpg
ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Две БМП (CV90. — Прим. ред.) ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал&quot;, — рассказал один из военнослужащих.Он добавил, что десанта пехоты в бронемашине не оказалось. В свою очередь, вторая БМП покинула местность.По словам военнослужащего, это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации. Брошенную машину впоследствии удалось оттащить в тыл. Боец отметил, что, судя по номеру, CV90 выпустили в 2018 году."Также обратите внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке. Вот здесь написано "место наводчика", — прокомментировал военнослужащий надпись, осматривая машину изнутри.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887099310_0:220:2437:2048_1920x0_80_0_0_3ec8d89a87489d50eea6af04dd0ccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, швеция, россия, алексей резников, нато, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Швеция, Россия, Алексей Резников, НАТО, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО)
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90

Российские бойцы ЗВО во время боя в зоне спецоперации впервые захватили шведскую БМП CV90

© Фото : Public domain / Staff Sgt. Anthony HouseyШведская БМП CV90
Шведская БМП CV90 - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : Public domain / Staff Sgt. Anthony Housey
Шведская БМП CV90. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Две БМП (CV90. — Прим. ред.) ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал", — рассказал один из военнослужащих.

Он добавил, что десанта пехоты в бронемашине не оказалось. В свою очередь, вторая БМП покинула местность.
По словам военнослужащего, это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации. Брошенную машину впоследствии удалось оттащить в тыл. Боец отметил, что, судя по номеру, CV90 выпустили в 2018 году.
Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Экипаж российского танка уничтожил семь украинских бронемашин за один бой
Вчера, 16:46
"Также обратите внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке. Вот здесь написано "место наводчика", — прокомментировал военнослужащий надпись, осматривая машину изнутри.

Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, состоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. Они вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В шведской армии этих БМП насчитывается более 500. В феврале Стокгольм объявил, что поставит Киеву 50 таких машин. Седьмого июля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии партии БМП CV90 в страну.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаШвецияРоссияАлексей РезниковНАТОВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала