https://ria.ru/20230729/cv-90-1887098593.html

Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90

Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90 - РИА Новости, 29.07.2023

Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90

Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:55

2023-07-29T18:55

2023-07-29T20:16

специальная военная операция на украине

украина

швеция

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нато

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Две БМП (CV90. — Прим. ред.) ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал", — рассказал один из военнослужащих.Он добавил, что десанта пехоты в бронемашине не оказалось. В свою очередь, вторая БМП покинула местность.По словам военнослужащего, это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации. Брошенную машину впоследствии удалось оттащить в тыл. Боец отметил, что, судя по номеру, CV90 выпустили в 2018 году."Также обратите внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке. Вот здесь написано "место наводчика", — прокомментировал военнослужащий надпись, осматривая машину изнутри.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, швеция, россия, алексей резников, нато, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)