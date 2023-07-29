https://ria.ru/20230729/cv-90-1887098593.html
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90 - РИА Новости, 29.07.2023
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90
Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T18:55
2023-07-29T18:55
2023-07-29T20:16
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ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Две БМП (CV90. — Прим. ред.) ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал", — рассказал один из военнослужащих.Он добавил, что десанта пехоты в бронемашине не оказалось. В свою очередь, вторая БМП покинула местность.По словам военнослужащего, это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации. Брошенную машину впоследствии удалось оттащить в тыл. Боец отметил, что, судя по номеру, CV90 выпустили в 2018 году."Также обратите внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке. Вот здесь написано "место наводчика", — прокомментировал военнослужащий надпись, осматривая машину изнутри.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, швеция, россия, алексей резников, нато, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Швеция, Россия, Алексей Резников, НАТО, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО)
Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90
Российские бойцы ЗВО во время боя в зоне спецоперации впервые захватили шведскую БМП CV90
ЛУГАНСК, 29 июл — РИА Новости. Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 во время боя на Краснолиманском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Две БМП (CV90. — Прим. ред.) ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита из РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал", — рассказал один из военнослужащих.
Он добавил, что десанта пехоты в бронемашине не оказалось. В свою очередь, вторая БМП покинула местность.
По словам военнослужащего, это первый подобный трофей, добытый российскими солдатами в зоне спецоперации. Брошенную машину впоследствии удалось оттащить в тыл. Боец отметил, что, судя по номеру, CV90 выпустили в 2018 году.
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"Также обратите внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке. Вот здесь написано "место наводчика", — прокомментировал военнослужащий надпись, осматривая машину изнутри.
Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, состоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. Они вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В шведской армии этих БМП насчитывается более 500. В феврале Стокгольм объявил, что поставит Киеву 50 таких машин. Седьмого июля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии партии БМП CV90 в страну.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
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также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине