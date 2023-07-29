https://ria.ru/20230729/chipy-1886950901.html
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем - РИА Новости, 29.07.2023
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем
В "войну чипов" между Вашингтоном и Пекином опрометчиво вмешалась Европа. Закончилось все тем, что Китай запретил экспорт редкоземельных металлов, ключевых для... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:00
2023-07-29T08:00
2023-07-29T08:08
экономика
цены на нефть
европа
китай
сша
евросоюз
чипы
война чипов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В "войну чипов" между Вашингтоном и Пекином опрометчиво вмешалась Европа. Закончилось все тем, что Китай запретил экспорт редкоземельных металлов, ключевых для микросхем. ЕС требует наладить собственное производство. Но металлурги разводят руками: нужны огромные инвестиции, господдержка и, наконец, сырье, которого нет. Сделайте самиВ Брюсселе схватились за голову: цены на галлий подскочили уже на треть, и, как сообщил немецкий Freiberger Compound Materials, запасы на складах практически исчерпаны.КНР поставляет в ЕС 71 процент галлия и 45 процентов германия. В других странах есть лишь несколько компаний, способных выплавлять высокочистые материалы для чипов, солнечных фотоэлементов и оптических волокон.Китайского экспорта Европа лишилась после того, как под давлением США подключилась к "войне чипов". Нидерландская ASML — одна из ведущих компаний полупроводникового сектора — с 1 сентября ввела экспортный контроль.Осознав масштаб проблемы, власти ЕС обратились к собственным металлургам, потребовав наладить поставки галлия и германия.Так, греческому Mytilineos Energy & Metals — крупному производителю глинозема — поручили изучить возможность получения галлия в качестве побочного продукта.Очень удивилисьИгроки рынка лишь развели руками: плачевное состояние европейского металлургического сектора не позволяет инвестировать десятки миллионов евро в новые проекты без государственной поддержки.Из-за энергокризиса многие комбинаты, в первую очередь алюминиевые, закрылись."Европа решила: давайте увеличим производство глиноземных заводов. Но половина не работает. Если вы не можете обеспечить конкурентоспособность основного товара из-за нелепых проблем, глупо инвестировать в побочный продукт типа галлия", — возмутился исполнительный директор Mytilineos Energy & Metals Ник Керамидас.Нет ресурсовКак отмечают наблюдатели, европейские компании, конечно, могут попробовать наладить выпуск редкоземельных металлов, хотя для этого потребуются серьезные капитальные вложения и изменения в технологических цепочках. Но ведь еще есть проблемы с сырьем."Галлий получают из бокситов и свинцово-цинковых руд, германий — из угля. Выпуск бокситов напрямую зависит от производства первичного алюминия, которое сейчас стагнирует из-за падения котировок. Наращивать переработку в глинозем ради галлия не имеет экономического смысла — это все-таки малотоннажный элемент, и спрос на него узкий", — поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Не лучше дела и с германием. "Его извлекают из руды очень сложным способом только цинковые заводы. За пределами Китая это умеют очень немногие, а в Европе — вообще никто", — добавляет специалист.Добыча свинцово-цинкового сырья в ЕС тоже на минимальном уровне. Так, в июне шведский производитель Boliden объявил о закрытии цинковых предприятий в Ирландии. То есть один из немногих европейских источников галлия и германия выпал."Из угля германий в ЕС не получают, к тому же там делают ставку на зеленую энергетику, из-за чего закрыли немало угольных электростанций (из их золы и можно было бы извлекать германий). Покупать уголь и свинцово-цинковые руды по всему миру исключительно для галлия и германия — слишком дорогое удовольствие", — констатирует Хазанов.Оказались в тупикеВ 2021-м Брюссель уже паниковал, когда из-за внутреннего дефицита Китай сократил поставки магния. Тогда ситуацию с трудом, но уладили — посредством длительных переговоров и замены фирмы-производителя.Теперь намного сложнее. Можно попытаться закупать в США. Однако потребуется заново налаживать логистику, что поднимет цену сырья, предупреждает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.В Европе изучают разные варианты. Например, в бельгийской Umicore сообщили о разработке технологии на основе "тонкопленочного" германия, существенно сокращающей его использование. Но о выходе из редкоземельного тупика, в который Европа сама себя загнала, говорить пока рано.
https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html
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https://ria.ru/20230704/poluprovodniki-1882175026.html
https://ria.ru/20230722/alyuminiy-1885260617.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, европа, китай, сша, евросоюз, чипы, война чипов , металлы, алюминий
Экономика, Цены на нефть, Европа, Китай, США, Евросоюз, Чипы, война чипов , металлы, алюминий
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В "войну чипов" между Вашингтоном и Пекином опрометчиво вмешалась Европа. Закончилось все тем, что Китай запретил экспорт редкоземельных металлов, ключевых для микросхем. ЕС требует наладить собственное производство. Но металлурги разводят руками: нужны огромные инвестиции, господдержка и, наконец, сырье, которого нет.
В Брюсселе схватились за голову: цены на галлий подскочили уже на треть, и, как сообщил немецкий Freiberger Compound Materials, запасы на складах практически исчерпаны.
КНР поставляет в ЕС 71 процент галлия и 45 процентов германия. В других странах есть лишь несколько компаний, способных выплавлять высокочистые материалы для чипов, солнечных фотоэлементов и оптических волокон.
Китайского экспорта Европа лишилась после того, как под давлением США подключилась к "войне чипов". Нидерландская ASML — одна из ведущих компаний полупроводникового сектора — с 1 сентября ввела экспортный контроль.
Осознав масштаб проблемы, власти ЕС обратились к собственным металлургам, потребовав наладить поставки галлия и германия.
«
Так, греческому Mytilineos Energy & Metals — крупному производителю глинозема — поручили изучить возможность получения галлия в качестве побочного продукта.
Из-под земли достал: Китай преподал жесткий урок США и Европе
Игроки рынка лишь развели руками: плачевное состояние европейского металлургического сектора не позволяет инвестировать десятки миллионов евро в новые проекты без государственной поддержки.
Из-за энергокризиса многие комбинаты, в первую очередь алюминиевые, закрылись.
«
"Европа решила: давайте увеличим производство глиноземных заводов. Но половина не работает. Если вы не можете обеспечить конкурентоспособность основного товара из-за нелепых проблем, глупо инвестировать в побочный продукт типа галлия", — возмутился исполнительный директор Mytilineos Energy & Metals Ник Керамидас.
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Как отмечают наблюдатели, европейские компании, конечно, могут попробовать наладить выпуск редкоземельных металлов, хотя для этого потребуются серьезные капитальные вложения и изменения в технологических цепочках. Но ведь еще есть проблемы с сырьем.
«
"Галлий получают из бокситов и свинцово-цинковых руд, германий — из угля. Выпуск бокситов напрямую зависит от производства первичного алюминия, которое сейчас стагнирует из-за падения котировок. Наращивать переработку в глинозем ради галлия не имеет экономического смысла — это все-таки малотоннажный элемент, и спрос на него узкий", — поясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Эксперт оценил последствия ограничений КНР на экспорт германия и галлия
Не лучше дела и с германием. "Его извлекают из руды очень сложным способом только цинковые заводы. За пределами Китая это умеют очень немногие, а в Европе — вообще никто", — добавляет специалист.
Добыча свинцово-цинкового сырья в ЕС тоже на минимальном уровне. Так, в июне шведский производитель Boliden объявил о закрытии цинковых предприятий в Ирландии. То есть один из немногих европейских источников галлия и германия выпал.
«
"Из угля германий в ЕС не получают, к тому же там делают ставку на зеленую энергетику, из-за чего закрыли немало угольных электростанций (из их золы и можно было бы извлекать германий). Покупать уголь и свинцово-цинковые руды по всему миру исключительно для галлия и германия — слишком дорогое удовольствие", — констатирует Хазанов.
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
В 2021-м Брюссель уже паниковал, когда из-за внутреннего дефицита Китай сократил поставки магния. Тогда ситуацию с трудом, но уладили — посредством длительных переговоров и замены фирмы-производителя.
Теперь намного сложнее. Можно попытаться закупать в США. Однако потребуется заново налаживать логистику, что поднимет цену сырья, предупреждает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
В Европе изучают разные варианты. Например, в бельгийской Umicore сообщили о разработке технологии на основе "тонкопленочного" германия, существенно сокращающей его использование. Но о выходе из редкоземельного тупика, в который Европа сама себя загнала, говорить пока рано.