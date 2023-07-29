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Межгосударственные отношения России и Буркина-Фасо

Межгосударственные отношения России и Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.07.2023

Межгосударственные отношения России и Буркина-Фасо

Дипломатические отношения между СССР и республикой Верхняя Вольта (с 1984 года – Буркина-Фасо) были установлены 18 февраля 1967 года. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T03:00

2023-07-29T03:00

2023-07-29T03:00

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Дипломатические отношения между СССР и республикой Верхняя Вольта (с 1984 года – Буркина-Фасо) были установлены 18 февраля 1967 года.До середины 1980-х годов советско-буркинийское сотрудничество заметного развития не получило. С 1983 года после прихода к власти в Верхней Вольте леворадикального Национального совета революции оно несколько активизировалось. В октябре 1986 года состоялся официальный визит президента Буркина-Фасо Тома Санкара в Москву, где он был принят генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Между странами был подписаны ряд документов: торговое соглашение (1963), соглашение о воздушном сообщении (1975), Декларация о дружбе и сотрудничестве (1986) и др. Сотрудничество стран ограничивалось в основном обучением студентов из Буркина-Фасо в советских вузах и советскими кредитами африканской стране. Общий размер долга Буркина-Фасо Советскому Союзу к концу 1980-х годов составил около семи миллионов долларов (в 1996 году Россия списала большую часть долга, в 2003 году задолженность была полностью урегулирована).16 января 1992 года Буркина-Фасо признала Россию в качестве правопреемницы СССР.В 1992 году была прекращена работа посольства России в Уагадугу. Буркинийское посольство в Москве было закрыто в 1996 году и вновь открыто в 2013 году.В настоящее время отношения между Россией и Буркина-Фасо носят дружественный характер, поддерживается регулярный политический диалог. Основой для наращивания российско-буркинийского политического взаимодействия является близость или совпадение подходов к вопросам международной и африканской повестки дня.В феврале 2017 года министр иностранных дел Буркина-Фасо Альфа Барри посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого прошли его переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров был подписан меморандум о проведении политических консультаций между министерствами. 24 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом переходного периода Буркина-Фасо Полем-Анри Сандаого Дамибой.В августе 2017 года в Москве состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Жан-Клодом Будой. В ходе беседы он передал личное послание президента Буркина-Фасо Рока Каборе на имя президента РФ Владимира Путина. В июле 2019 года Михаил Богданов совершил рабочую поездку в Буркина-Фасо, где был принят президентом страны Роком Каборе. Состоялись его встречи с государственным министром, министром национальной обороны и по делам ветеранов Муминой Шерифом Си, министром иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам буркинийцев за рубежом Альфой Барри и заместителем председателя Национального Собрания Кассумом Траоре. 22 октября 2019 года в Сочи Михаил Богданов провел встречу с президентом Буркина-Фасо Роком Каборе, прибывшим по главе буркинийской делегации для участия в саммите "Россия – Африка". "На полях" саммита также прошла встреча заместителя министра обороны РФ Александра Фомина с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Mуминой Шерифом Си.12 февраля 2021 года в Уагадугу Михаил Богданов был принят президентом Буркина-Фасо Роком Каборе и провел консультации с министром иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам буркинийцев за рубежом Альфой Барри. 12 декабря 2022 года в МИД России состоялась встреча Михаила Богданова с премьер-министром переходного правительства Буркина-Фасо Аполлинером Кьелем де Тамбелой. В январе 2023 года премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела провел встречу с послом РФ в этой стране Алексеем Салтыковым, который совершил рабочую поездку в Уагадугу. Также состоялись его встречи с министрами иностранных дел, обороны и другими членами правительства Буркина-Фасо.10 июля 2023 года с послом РФ Алексеем Салтыковым встретился президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре. Поддерживаются межпарламентские связи. В 2016 году в Национальном Собрании Буркина-Фасо была создана парламентская группа дружбы "Буркина-Фасо – Россия". Ее председатель Анри Кубизара в 2017 году принял участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. В этом же году председатель Национального Собрания Алассан Саканде принял участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. 2-3 июля 2019 года он также возглавил буркинийскую делегацию на международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве, в рамках которого прошла парламентская конференция "Россия – Африка".Двусторонние торгово-экономические связи находятся на низком уровне. В 2021 году товарооборот между странами составил почти 37,3 миллиона долларов. Российский импорт составил 55 тысяч долларов. Он включал в себя фармацевтику, изделия из черных металлов, а также ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части. Российский экспорт составил 37,2 миллиона долларов. В основе его структуры – злаки, изделия из черных металлов, фармацевтика, органические химические соединения. Развиваются военные связи. 23 августа 2017 года состоялись переговоры заместителя министра обороны России Александра Фомина с министром национальной обороны и по делам ветеранов Республики Буркина-Фасо Жан-Клодом Будой.В августе 2018 года "на полях" международного военно-технического форума "Армия-2018" министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.В октябре 2019 года в Сочи "на полях" саммита "Россия – Африка" состоялась встреча заместителя министра обороны России Александра Фомина с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Муминой Шерифом Си.Налаживаются связи в сфере здравоохранения. В декабре 2022 года в Минздраве России прошла встреча первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко и премьер-министра Буркина-Фасо Аполлинера Кьелема де Тамбела, на которой обсуждались возможности взаимодействия в сфере обучения медицинских специалистов, в том числе в формате краткосрочных стажировок.Реализуются различные проекты в гуманитарной области. В ноябре 2013 года оргкомитетом "ЭКСПО-2020" была организована доставка в Уагадугу медицинского оборудования для перинатального центра на сумму 100 тысяч долларов.В октябре 2018 года решением правительства РФ ряду стран Африки, включая Буркина-Фасо, было выделено в качестве дополнительного взноса во Всемирную продовольственную программу ООН по одному миллиону долларов для оказания продовольственной помощи населению.Развивается сотрудничество в области образования. В апреле 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в области высшего образования. В Буркина-Фасо насчитывается около 3,5 тысяч выпускников советских и российских учебных заведений, объединенных с апреля 2003 года в "Содружество буркинийских студентов и стажеров, выпускников вузов бывшего СССР". На 2020/2021 учебный год правительством РФ было выделено три стипендии на обучение буркинийских граждан в российских вузах за счет федерального бюджета.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, буркина-фасо, москва, россия, михаил богданов, александр фомин, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон