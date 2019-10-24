Минобороны готово заняться обучением специалистов из Буркина-Фасо

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России готово проводить подготовку военных специалистов из Буркина-Фасо, говорится в сообщении ведомства.

Встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Мумина Шерифом Си состоялась на саммите Россия-Африка в Сочи.

"Особый акцент был сделан на имеющиеся у министерства обороны Российской Федерации возможности по обучению национальных военных специалистов в соответствии с потребностями буркинийской стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе встречи также обсуждались первые итоги реализации подписанного в сентябре 2018 года соглашения.

Фомин также встретился с министром обороны Сомали Хасаном Али Мохамедом. Это первая за несколько лет двусторонняя встреча на таком уровне по линии оборонных ведомств России и Сомали.

Сомалийский руководитель подтвердил заинтересованность в развитии двустороннего взаимодействия.