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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Минобороны готово заняться обучением специалистов из Буркина-Фасо

17:36 24.10.2019 (обновлено: 17:37 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России готово проводить подготовку военных специалистов из Буркина-Фасо, говорится в сообщении ведомства.
Встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Мумина Шерифом Си состоялась на саммите Россия-Африка в Сочи.
"Особый акцент был сделан на имеющиеся у министерства обороны Российской Федерации возможности по обучению национальных военных специалистов в соответствии с потребностями буркинийской стороны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе встречи также обсуждались первые итоги реализации подписанного в сентябре 2018 года соглашения.
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Фомин также встретился с министром обороны Сомали Хасаном Али Мохамедом. Это первая за несколько лет двусторонняя встреча на таком уровне по линии оборонных ведомств России и Сомали.
Сомалийский руководитель подтвердил заинтересованность в развитии двустороннего взаимодействия.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаБуркина ФасоРоссияБезопасность
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