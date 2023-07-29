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В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика"
В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика" - РИА Новости, 29.07.2023
В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика"
Киев получит "дырку от бублика", а не Крым, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:18
2023-07-29T15:18
2023-07-29T16:49
украина
роман чегринец
вооруженные силы украины
оон
владимир путин
кирилл буданов
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Киев получит "дырку от бублика", а не Крым, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец."Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил свое так называемое контрнаступление и от которого скоро отвернутся все его союзники", — сказал собеседник агентства.Так он прокомментировал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о скором вторжении ВСУ в Крым. Чегринец подчеркнул, что полуостров защищен от подобных попыток.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20230727/gosduma-1886506763.html
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В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика"
Чегринец: украинские власти получат дырку от бублика, а не Крым