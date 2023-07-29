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В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика" - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 29.07.2023 (обновлено: 16:49 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/bublik-1887072324.html
В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика"
В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика" - РИА Новости, 29.07.2023
В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика"
Киев получит "дырку от бублика", а не Крым, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:18
2023-07-29T16:49
украина
роман чегринец
вооруженные силы украины
оон
владимир путин
кирилл буданов
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Киев получит "дырку от бублика", а не Крым, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец.&quot;Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил свое так называемое контрнаступление и от которого скоро отвернутся все его союзники&quot;, — сказал собеседник агентства.Так он прокомментировал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о скором вторжении ВСУ в Крым. Чегринец подчеркнул, что полуостров защищен от подобных попыток.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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украина, роман чегринец, вооруженные силы украины, оон, владимир путин, кирилл буданов, севастополь, россия, киев, москва
Украина, Роман Чегринец, Вооруженные силы Украины, ООН, Владимир Путин, Кирилл Буданов, Севастополь, Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Москва
В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит "дырку от бублика"

Чегринец: украинские власти получат дырку от бублика, а не Крым

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоман Чегринец
Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Роман Чегринец . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Киев получит "дырку от бублика", а не Крым, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец.
«

"Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил свое так называемое контрнаступление и от которого скоро отвернутся все его союзники", — сказал собеседник агентства.

Так он прокомментировал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о скором вторжении ВСУ в Крым. Чегринец подчеркнул, что полуостров защищен от подобных попыток.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоман ЧегринецВооруженные силы УкраиныООНВладимир ПутинКирилл БудановСевастопольРоссияКиевМосква
 
 
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