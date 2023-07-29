https://ria.ru/20230729/britaniya-1887013128.html

В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума

В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума - РИА Новости, 29.07.2023

В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума

Замминистра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл осудил переворот в Нигере, призвав мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T01:50

2023-07-29T01:50

2023-07-29T01:51

нигер

великобритания

ниамей

мохамед базум

форин-офис

африканский союз

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл осудил переворот в Нигере, призвав мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума. "Великобритания самым решительным образом осуждает попытки подорвать демократию, мир и стабильность в Нигере... Соединенное Королевство требует освобождения демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума", - говорится в заявлении Митчелла, опубликованном на сайте Форин-офиса. Отмечается, что совместно с Африканским союзом и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) британские власти призывают положить конец "неприемлемому посягательству" на демократические права народа Нигера. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230729/oon-1887012221.html

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нигер, великобритания, ниамей, мохамед базум, форин-офис, африканский союз, в мире