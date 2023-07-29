Рейтинг@Mail.ru
В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 29.07.2023 (обновлено: 01:51 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/britaniya-1887013128.html
В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума
В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума - РИА Новости, 29.07.2023
В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума
Замминистра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл осудил переворот в Нигере, призвав мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:50
2023-07-29T01:51
нигер
великобритания
ниамей
мохамед базум
форин-офис
африканский союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_0:299:2048:1451_1920x0_80_0_0_e7690ef34ed59d9c0eb1106bbd723432.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл осудил переворот в Нигере, призвав мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума. "Великобритания самым решительным образом осуждает попытки подорвать демократию, мир и стабильность в Нигере... Соединенное Королевство требует освобождения демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума", - говорится в заявлении Митчелла, опубликованном на сайте Форин-офиса. Отмечается, что совместно с Африканским союзом и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) британские власти призывают положить конец "неприемлемому посягательству" на демократические права народа Нигера. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230729/oon-1887012221.html
нигер
великобритания
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_53:0:1988:1451_1920x0_80_0_0_ee003c523f9aaa4ad8c49d0a30fea05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, великобритания, ниамей, мохамед базум, форин-офис, африканский союз, в мире
Нигер, Великобритания, Ниамей, Мохамед Базум, Форин-офис, Африканский союз, В мире
В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума

В МИД Британии осудили переворот в Нигере и призвали освободить президента Базума

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл осудил переворот в Нигере, призвав мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума.
«
"Великобритания самым решительным образом осуждает попытки подорвать демократию, мир и стабильность в Нигере... Соединенное Королевство требует освобождения демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума", - говорится в заявлении Митчелла, опубликованном на сайте Форин-офиса.
Отмечается, что совместно с Африканским союзом и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) британские власти призывают положить конец "неприемлемому посягательству" на демократические права народа Нигера.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума
01:24
 
НигерВеликобританияНиамейМохамед БазумФорин-офисАфриканский союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала