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Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера - РИА Новости, 29.07.2023
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05:00 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/blinken-1887019455.html
Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера
Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера - РИА Новости, 29.07.2023
Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера
Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого удерживают мятежники, сообщает американское дипведомство. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:00
2023-07-29T05:00
нигер
сша
вашингтон (штат)
мохамед базум
энтони блинкен
африканский союз
переворот в нигере — 2023
махамаду иссуфу
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого удерживают мятежники, сообщает американское дипведомство. "Госсекретарь заявил президенту Базуму о неослабевающей поддержке США и подчеркнул важность его дальнейшего руководства Нигером", - сообщает госдеп. Блинкен также заявил, что США продолжат работать для того, чтобы восстановить конституционные порядок в африканской стране, говорится в сообщении. Кроме того, глава американской дипломатии пообщался с бывшим лидером Нигера Махамаду Иссуфу, которому выразил обеспокоенность в связи с тем, что Базум остается под стражей, сообщает госдеп. По словам Блинкена, действия тех, кто задержал Базума, угрожают годам успешного сотрудничества с Вашингтоном и сотням миллионов долларов поддержки народа Нигера, говорится в сообщении. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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нигер, сша, вашингтон (штат), мохамед базум, энтони блинкен, африканский союз, переворот в нигере — 2023, махамаду иссуфу, в мире
Нигер, США, Вашингтон (штат), Мохамед Базум, Энтони Блинкен, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023, Махамаду Иссуфу, В мире
Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера

Госсекретарь США Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера Базумом

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого удерживают мятежники, сообщает американское дипведомство.
«
"Госсекретарь заявил президенту Базуму о неослабевающей поддержке США и подчеркнул важность его дальнейшего руководства Нигером", - сообщает госдеп.
Блинкен также заявил, что США продолжат работать для того, чтобы восстановить конституционные порядок в африканской стране, говорится в сообщении.
Кроме того, глава американской дипломатии пообщался с бывшим лидером Нигера Махамаду Иссуфу, которому выразил обеспокоенность в связи с тем, что Базум остается под стражей, сообщает госдеп. По словам Блинкена, действия тех, кто задержал Базума, угрожают годам успешного сотрудничества с Вашингтоном и сотням миллионов долларов поддержки народа Нигера, говорится в сообщении.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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НигерСШАВашингтон (штат)Мохамед БазумЭнтони БлинкенАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023Махамаду ИссуфуВ мире
 
 
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