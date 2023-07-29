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Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера
Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера - РИА Новости, 29.07.2023
Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера
Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого удерживают мятежники, сообщает американское дипведомство. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:00
2023-07-29T05:00
2023-07-29T05:00
нигер
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вашингтон (штат)
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переворот в нигере — 2023
махамаду иссуфу
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом, которого удерживают мятежники, сообщает американское дипведомство. "Госсекретарь заявил президенту Базуму о неослабевающей поддержке США и подчеркнул важность его дальнейшего руководства Нигером", - сообщает госдеп. Блинкен также заявил, что США продолжат работать для того, чтобы восстановить конституционные порядок в африканской стране, говорится в сообщении. Кроме того, глава американской дипломатии пообщался с бывшим лидером Нигера Махамаду Иссуфу, которому выразил обеспокоенность в связи с тем, что Базум остается под стражей, сообщает госдеп. По словам Блинкена, действия тех, кто задержал Базума, угрожают годам успешного сотрудничества с Вашингтоном и сотням миллионов долларов поддержки народа Нигера, говорится в сообщении. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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нигер, сша, вашингтон (штат), мохамед базум, энтони блинкен, африканский союз, переворот в нигере — 2023, махамаду иссуфу, в мире
Нигер, США, Вашингтон (штат), Мохамед Базум, Энтони Блинкен, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023, Махамаду Иссуфу, В мире
Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера
Госсекретарь США Блинкен переговорил с удерживаемым мятежниками президентом Нигера Базумом