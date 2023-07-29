https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887036533.html

Эксперт рассказал о барьерах к внедрению беспилотных автомобилей

Эксперт рассказал о барьерах к внедрению беспилотных автомобилей - РИА Новости, 29.07.2023

Эксперт рассказал о барьерах к внедрению беспилотных автомобилей

Внедрению на российских дорогах автомобилей автономного вождения мешают три фактора: недостаточное развитие отечественной микроэлектроники, отсутствие... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:22

2023-07-29T10:22

2023-07-29T10:22

технологии

новосибирская область

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/07/1551920747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0bc2f13b0a128772aa4f84b061f41c0.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 июл - РИА Новости. Внедрению на российских дорогах автомобилей автономного вождения мешают три фактора: недостаточное развитие отечественной микроэлектроники, отсутствие высокотехнологичной инфраструктуры, а также правовых норм, поделился мнением с РИА Новости эксперт инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы "Автонет" Московского Политеха Алексей Есаков. "Микроконтроллеры и аналоговые интегральные схемы являются основой большинства систем автоматики транспортных средств, а их объем памяти и быстродействие определяют уровень сложности решаемых с их помощью задач. Успешное автономное управление транспортным средством напрямую зависит от согласованности его автоматических и автоматизированных систем как между собой, так и с объектами внешней среды. Это возможно лишь при доступности и разнообразии командных устройств в интегральных схемах", - сказал Есаков в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". Вторым барьером, по его словам, является слабо развитая для новых технологий инфраструктура. "Успешная реализация задач автономного вождения зависит и от налаженного и качественного взаимодействия транспортных средств с объектами внешней среды, к числу которых, к примеру, принадлежат системы "умного города", - добавил эксперт. Кроме того, существуют и не технические причины, которые сдерживают расширение парка беспилотных транспортных средств. "Юридическая база недостаточно проработана. Системы автономного вождения имеют отношение к активной, пассивной и экологической безопасности. Необходимо создать правовые нормы, которые будут регламентировать требования к этим системам, а также зоны и меры ответственности при возникновении связанных с ними дорожно-транспортных происшествий", - заключил Есаков. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2023" проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами в области развития отрасли беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. Организаторами выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20230710/kamaz-1883229411.html

https://ria.ru/20230628/bespilotniki-1880863616.html

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, новосибирская область, новосибирск