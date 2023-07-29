Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске
Госпогранкомитет Белоруссии: польские военные вытеснили через границу пятерых мигрантов
© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией. Архивное фото
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на территорию Белоруссии пятерых мигрантов, сообщил Госпогранкомитет республики в Telegram-канале.
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"Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован на границе с Беларусью. Польские силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению", — говорится в публикации.
Силовики распылили слезоточивый газ и применили против беженцев физическую силу, чтобы заставить их проследовать на белорусскую территорию через калитку, "якобы предназначенную для животных".
"В общей сложности польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пять иностранцев", — уточнили в ведомстве.
В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, задерживаемых на границе с Белоруссией. Они обвиняли соседнее государство в создании миграционного кризиса, Минск отрицал причастность к этому. Белорусские пограничники указывали, что страны — члены ЕС насильно выдворяли мигрантов на территорию республики.
По данным Госпогранкомитета страны, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев из сопредельных государств — членов Евросоюза общим количеством более 31 тысяча человек.