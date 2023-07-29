https://ria.ru/20230729/belorussiya-1887030392.html

Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске

Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске - РИА Новости, 29.07.2023

Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске

Польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на территорию Белоруссии пятерых мигрантов, сообщил Госпогранкомитет республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T09:23

2023-07-29T09:23

2023-07-29T12:59

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белоруссия

евросоюз

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МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на территорию Белоруссии пятерых мигрантов, сообщил Госпогранкомитет республики в Telegram-канале."Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован на границе с Беларусью. Польские силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению", — говорится в публикации. Силовики распылили слезоточивый газ и применили против беженцев физическую силу, чтобы заставить их проследовать на белорусскую территорию через калитку, "якобы предназначенную для животных"."В общей сложности польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пять иностранцев", — уточнили в ведомстве.В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, задерживаемых на границе с Белоруссией. Они обвиняли соседнее государство в создании миграционного кризиса, Минск отрицал причастность к этому. Белорусские пограничники указывали, что страны — члены ЕС насильно выдворяли мигрантов на территорию республики.По данным Госпогранкомитета страны, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев из сопредельных государств — членов Евросоюза общим количеством более 31 тысяча человек.

https://ria.ru/20230217/granitsa-1852719926.html

https://ria.ru/20211214/migranty-1763615667.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, евросоюз, польша, минск