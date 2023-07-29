Рейтинг@Mail.ru
Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 29.07.2023 (обновлено: 12:59 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/belorussiya-1887030392.html
Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске
Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске - РИА Новости, 29.07.2023
Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске
Польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на территорию Белоруссии пятерых мигрантов, сообщил Госпогранкомитет республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T09:23
2023-07-29T12:59
в мире
белоруссия
евросоюз
польша
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_59ac43674dbc0d28fdda21e95c50ec5e.jpg
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на территорию Белоруссии пятерых мигрантов, сообщил Госпогранкомитет республики в Telegram-канале."Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован на границе с Беларусью. Польские силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению", — говорится в публикации. Силовики распылили слезоточивый газ и применили против беженцев физическую силу, чтобы заставить их проследовать на белорусскую территорию через калитку, "якобы предназначенную для животных"."В общей сложности польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пять иностранцев", — уточнили в ведомстве.В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, задерживаемых на границе с Белоруссией. Они обвиняли соседнее государство в создании миграционного кризиса, Минск отрицал причастность к этому. Белорусские пограничники указывали, что страны — члены ЕС насильно выдворяли мигрантов на территорию республики.По данным Госпогранкомитета страны, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев из сопредельных государств — членов Евросоюза общим количеством более 31 тысяча человек.
https://ria.ru/20230217/granitsa-1852719926.html
https://ria.ru/20211214/migranty-1763615667.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_2b166576dd287c149495c2daf985d6ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, евросоюз, польша, минск
В мире, Белоруссия, Евросоюз, Польша, Минск
Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов, заявили в Минске

Госпогранкомитет Белоруссии: польские военные вытеснили через границу пятерых мигрантов

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на территорию Белоруссии пятерых мигрантов, сообщил Госпогранкомитет республики в Telegram-канале.
«
"Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован на границе с Беларусью. Польские силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению", — говорится в публикации.
Силовики распылили слезоточивый газ и применили против беженцев физическую силу, чтобы заставить их проследовать на белорусскую территорию через калитку, "якобы предназначенную для животных".
"В общей сложности польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пять иностранцев", — уточнили в ведомстве.
Польские полицейские на дороге - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
На границе Польши и Белоруссии обнаружили тела троих человек
17 февраля, 16:22
В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, задерживаемых на границе с Белоруссией. Они обвиняли соседнее государство в создании миграционного кризиса, Минск отрицал причастность к этому. Белорусские пограничники указывали, что страны — члены ЕС насильно выдворяли мигрантов на территорию республики.
По данным Госпогранкомитета страны, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев из сопредельных государств — членов Евросоюза общим количеством более 31 тысяча человек.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
В МИД выразили готовность помочь Белоруссии разрешить кризис с мигрантами
14 декабря 2021, 10:59
 
В миреБелоруссияЕвросоюзПольшаМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала